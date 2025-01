Basket in carrozzina. La Santo Stefano padrona della gara disputata a Firenze

Successo netto e meritato quello colto a Firenze dalla Santo Stefano Kos Group sulle Volpi Rosse Menarini: i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli hanno vinto 69-49 (42-20) mantenendo sempre il pieno controllo della gara. Nel capoluogo toscano i portopotentini hanno confermato di aver ritrovato un buon livello prestazionale sia nelle percentuali al tiro che in fase difensiva, progressi che sono di buon auspicio per l’imminente partecipazione al girone di qualificazione di Coppa Campioni a Madrid, dove la compagine adriatica sarà impegnata nel prossimo fine settimana.

In casa delle Volpi Rosse la Santo Stefano Kos Group ha offerto un convincente gioco corale, mettendo in mostra anche ottime prestazioni individuali come quelle formite da Andrea Giaretti (30 punti realizzati, 11 su 14 nel tiro da due, 5 su 6 dalla lunetta) e da Federico Balsamo (14 punti), giovane atleta in continua crescita tecnica.

Coach Roberto Ceriscioli ha così commentato la vittoria guardando anche gli aspetti da curare per migliorare: "Un buon successo – ha detto – che fa bene all’autostima. Abbiamo avuto un buon atteggiamento difensivo ed un gioco fluido. Dobbiamo però limitare gli errori al tiro".

Ecco i punteggi individuali dei portopotentini allenati da Ceriscioli nella partita disputata a Firenze: Raimondi 2, Vigoda 9, Giaretti 30, Becker, Bedzeti 6, Henriot, Balsamo 14, Scandolaro, Bassoli 2, Watson, Cini 6, La Terra.