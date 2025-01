Basket in carrozzina. La Santo Stefano di scena a Firenze

Trasferta fiorentina oggi per la Santo Stefano Kos Group: il quintetto portopotentino è atteso sul campo delle Volpi Rosse per il recupero della prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato di basket in carrozzina. La gara si preannuncia impegnativa per i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli: i toscani occupano il quinto posto con 12 punti, sei in meno degli adriatici, ma sono formazione solida che sa farsi rispettare, specie in casa. All’andata capitan Bedzeti e compagni si sono imposti 61-41 ma, nonostante il netto margine alla fine della gara, il successo non è stato semplice perché Firenze ha risposto colpo su colpo alzando bandiera bianca solo nei minuti finali della sfida. La Santo Stefano Kos Group, tornata alla vittoria sabato scorso a Padova, sa quanto sia impegnativo il compito che l’attende e scenderà in campo con una ritrovata precisione al tiro ed una capacità difensiva che si è rivista in Veneto.