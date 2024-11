Basket in carrozzina serie B. Riparte l’avventura di Rimini: "Quest’anno puntiamo ai playoff»

Domani parte la nuova avventura, presa con la voglia di scalare un ulteriore gradino. Riviera Basket Rimini, sempre sponsorizzata Nts informatica, è alla vigilia di un altro campionato di Serie B di basket in carrozzina e il primo impegno la vede alle prese con una trasferta. Quella di domani, appunto, a Pistoia, con inizio gara alle 14.45. Debutto casalingo l’8 dicembre con Brescia, poi a Parma il 22. Nell’anno nuovo gara in casa con Seregno (12 gennaio) e doppietta sarda il 18 e il 19 con Sassari e Asinara Porto Torres. Poi Livorno e tutte le gare di ritorno. Otto squadre alla ricerca dei playoff. La prima di ognuno dei tre gironi avrà accesso alle semifinali. Le seconde e la miglior terza battaglieranno per il quarto spot disponibile. "Sono Seregno e Parma le più accreditate, ma noi ci mettiamo lì, subito dietro, pronti a competere", dichiara il presidente di Riviera Basket, Stefano Martinini. "Diciamo che il sogno Serie A, per tanti motivi, è più grande di noi – commenta il vicepresidente Mirco Acquarelli – ma un giorno vogliamo raggiungerlo e quest’anno proviamo ad arrivare ai playoff". Al timone della squadra sempre coach Loperfido, allenatore e anche giocatore. A sua disposizione un roster che ritrova due elementi importanti, due cavalli di ritorno come Kevin Giustino e Lorenzo Pellegrini. Poi Acquarelli, Adil, Di Pietro, Pozzato, Martinini, Storoni, D’Aietti, Rossi, Ladson e Castagnetti. "Abbiamo riportato a casa i nostri due amici di Firenze che rappresentano un valore aggiunto – continua Acquarelli – e vogliamo far bene". A tagliare il nastro alla stagione alle porte anche l’assessore allo sport, Michele Lari. "Questa è l’essena dello sport. Inclusione, accessibilità, divertimento, uguaglianza: abbiamo tutto in questo progetto".