Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV vince il derby con la IES Pisa e vede i play-off

Pisa, 4 aprile 2025 – Derby tecnicamente non bello, ma combattuto e avvincente, quello disputato a Pisa nel recupero tra IES e GMV, in Divisione Regionale 2. Hanno vinto gli ospiti, che hanno capitalizzato al massimo la prima metà gara, per poi cedere alla rimonta della IES, che è andata vicina all’impresa in volata. A due giornate dal termine della regular season, il GMV balza così al terzo posto, a pari punti di Chimenti Livorno, compiendo un passo importante, ma non ancor decisivo, verso i play-off.

LA CRONACA – Fa fatica a decollare il match, con le due compagini che segnano complessivamente 7 punti nei primi 7 minuti (3-4), quindi dopo un time out, il GMV ha un sussulto, comincia ad approfittare degli errori avversari e prende un lieve vantaggio alla fine del primo quarto (5-12). Nel secondo gli ospiti suonano la carica, osano e sono fortunati al tiro, con 5 triple, 3 di Mendoza e 2 di Gorini, mentre i padroni di casa continuano a sbagliare: il GMV mette così a segno un parziale di 14-30 e doppia la IES al riposo (19-42). L'intervallo giova agli uomini di coach Campani che, al rientro in campo, iniziano a trovare buone conclusioni, incrementando la fiducia, mentre i biancoverdi, forse sicuri di aver già vinto, crollano in attacco e danno via libera alla IES in difesa. Il terzo quarto vede così il netto recupero di Bonasera e compagni (44-54), che continuano a crescere nell’ultimo parziale, fino a raggiungere negli ultimi minuti gli ospiti, tenuti in vantaggio da una bomba di Badalassi. L'ultimo minuto si decide in lunetta, con il quintetto di Cinzia Piazza che vince di un’inezia (64-66).

PROSSIMO TURNO – La IES, già salva, affronta sabato a Livorno la vicecapolista Polisportiva Chimenti, alla ricerca dei play-off, mentre il GMV ospita, lunedi alle 20,30 a Ghezzano, Liburnia Livorno. In caso di vittoria, i biancoverdi farebbero un passo significativo verso gli spareggi; i livornesi, 4 punti sotto, reduci dal successo con la capolista Valdera, hanno però ancora residue chance e sono molto motivati.

IES-GMV 64-66

Progressivo: 5-12, 19-42, 44-54

IES: Villani 2, Giusfredi 13, Timpano 1, Bonasera 21, Fruzza 2, Rugi 1, Gravina 6, Bonacci, De Vincentiis 1, Sciamanda 6, Veneziani 3, Raimo 8. All.: Campani.

GMV: Badalassi 14, Botto 2, Franceschi, Buttitta 1, Mendoza 12, Davini 2, Balestrieri 3, Bellavia 14, Woszczyk 6, Ferretti, Gorini 9, Leoncini 3. All.: Piazza.