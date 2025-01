Basket, in Divisione Regionale 2, la IES inizia male l’anno in casa con Chimenti Livorno

Pisa, 9 gennaio 2025 – Inizia con una battuta di arresto il 2025 per la IES Sport Pisa, superata in casa nel posticipo della penultima giornata di andata del campionato di Divisone Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, coadiuvato da Federico Marazzato e Maurizio Neri, sono stati sempre sotto, nel match con la quotata Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, più continua al tiro, di fronte ad una IES che ha stentato parecchio nelle conclusioni, come attesta il tabellino finale.

LA CRONACA – Il primo quarto è in salita per Fruzza e compagni (10-15), così come il secondo, con grande difficoltà a trovare il canestro: le due compagini vanno al riposo sul 29-37, con la gara ancora aperta. Alla ripresa del gioco, gli ospiti continuano ad essere più continui nella realizzazione, mentre i biancocelesti perdurano ad avere difficoltà, con bassissime percentuali al tiro. La gara ha un sussulto a 4 minuti dalla fine, con i padroni di casa a meno 8 dagli avversari, ma Livorno non si perde d’animo, continua a tirare con buone percentuali, mentre la IES, nella foga di recuperare, affretta le conclusioni e la bassa percentuale di realizzazione la condanna ad un divario definitivo di 14 punti.

PROSSIMO INCONTRO – Il girone di andata termina per Gravina e compagni domenica a Rosignano, contro la locale Dinamo, compagine temibile, soprattutto tra le mura amiche.

IES Pisa-Polisportiva Chimenti Livorno 57-71

Progressivo: 10-15, 29-37, 38-50

IES Sport: Tasca, Giusfredi 2, Timpano, Bonasera 3, Fruzza 8, D'Amico 3, Rugi 6, Gravina 11, Bonacci 2, Sciamanda 9, Veneziani 4, Raimo 3. All.: Campani