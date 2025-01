Basket femminile - L’evento giovanile. Porcari torna a vincere il trofeo "Margherita"

Un successo che mancava dalla prima edizione, otto anni fa. Il digiuno è stato interrotto. L’ottava, del trofeo "Margherita", è stato un gran successo, non solo sotto il profilo sportivo, con la scoperta di nuovi talenti, ma, soprattutto, a livello umano, per ricordare Margherita Tocchini, giocatrice delle giovanili gialloblu, scomparsa giovanissima in un incidente stradale.

Si è rivelata, dunque, la volta buona per il Basket Femminile Porcari a livello giovanile. L’evento aveva un significato particolare, oltre a quello agonistico. Si è voluto sempre ricordare, nel corso degli anni, una ragazza con una grande passione per la pallacanestro, volata via troppo presto e che ha lasciato un vuoto incolmabile ed un dolore profondo in quanti la conoscevano.

Sono state due giornate di sport, una bella festa, dove si è respirato tutto l’affetto che l’ambiente del Bieffe Porcari, e non solo, nutre verso Margherita e dove le padrone di casa, assieme alla Polisportiva Annia, alla Nuova Virtus Cesena ed alla Poly Lavagna, hanno dato spettacolo, offrendo al pubblico le proprie doti cestistiche. Tutto con un senso di aggregazione, visto che le giocatrici di tutte le squadre hanno dormito, nella notte tra il 5 e il 6, giorno designato per le finali, tutte insieme nei sacchi a pelo all’interno del palasport. Mentre le amorevoli suore hanno pensato a colazioni e pranzi.

Dal punto di vista esclusivamente sportivo la kermesse è iniziata con l’incontro tra il Bieffe Porcari e la Poly Lavagna, vinto dalle padrone di casa 80-33. La seconda gara ha visto prevalere, con il risultato di 57 a 22, la Polisportiva Annia contro la Nuova Virtus Cesena.

Nella giornata dell’ Epifania la finale per il terzo e quarto posto ed il successo del team ligure di Lavagna su Cesena, con il risultato di 41 a 32. La finalissima ha visto imporsi le gialloblu capitanate da Ginevra Andreotti, guidate da coach Francesca Salvioni con assistente Gianluca Riccomini. Il risultato sulle venete dell’Annia Basket, non ammette repliche: 108 a 25.

All’evento sono intervenuti anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari e la vice Roberta Menchetti che, assieme alla mamma di Margherita, hanno premiato le protagoniste del torneo.

La società Basket femminile Porcari vuole ringraziare ancora le squadre che hanno accettato l’invito a partecipare ed il numeroso pubblico presente al "Palasuore". Questa la "rosa" delle vincitrici del Bieffe Porcari: Cecilia Riva, Beatrice Ninci, Matilde Cogilli, Binta Gueye, Martina Riccardo, Melissa Riccardo, Ginevra Andreotti, Melissa Del Guerra, Giulia Marcucci, Giada Prestigiovanni, Anna Paolinelli, Mariele Martinelli, Aurora Mazzaccheri, Emmanuela Mbonu. Coach: Francesca Salvioni; vice Gianluca Riccomini.

