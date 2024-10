Basket, in serie C esordio con il botto per la Pallacanestro Femminile Pisa a Viareggio

Pisa, 20 ottobre 2024 – Buona la prima per la Pallacanestro Femminile Pisa, all’esordio nel campionato di serie C, sul campo della Pallacanestro Femminile Viareggio. Contro una squadra che, nella scorsa stagione si era imposta due volte sulle ragazze del presidente Laura Guerrini, le biancorosse si sono imposte nettamente, al termine di una partita senza storia, chiusa già al riposo.

LA CRONACA – Contro un Viareggio rinnovato, senza alcune delle atlete esperte del recente passato, le atlete di Stefano Zari, coadiuvato in panchina da Carlo De Filippis, sono partite in quarta, chiudendo il primo quarto con vantaggio di 9 lunghezze, diventato presto a due cifre e attestatosi a 19 al riposo, dopo un secondo parziale in cui le padrone di casa hanno segnato solo 3 punti (3-13). Alla ripresa del gioco, su un campo pericolosamente scivoloso, che ha visto più volte le ragazze perdere l’equilibrio senza che si siano verificati infortuni, la musica non è cambiata e le biancorosse, ruotate tutte in campo, hanno concluso, bissando le avversarie, sul punteggio di 25-53.

I VALORI – Da segnalare la prova in doppia cifra di Garruto e Benedettini, che, rispettivamente con 19 e 14 punti, sono state le migliori realizzatrici, ma tutto il gruppo ha lasciato una prima impressione molto buona a tifosi e addetti ai lavori. Le ragazze confermate dalla scorsa stagione hanno infatti dimostrato di essere in grado di integrarsi con le nuove, il cui inserimento graduale fa ben sperare per il prosieguo della stagione, con l’obiettivo minimo di raggiungere i play-off.

“C’è bisogno di lavorare tanto – commenta coach Zari a fine gara- dando minutaggio a tutte le ragazze per aumentare la coesione tra i reparti: queste partite servono proprio a questo”.

PROSSIMA GARA - Prossima gara tra le mura amiche, venerdì alle 21,15 in Via Betti, contro la US Affrico Firenze, allenata da Gianni Cosi, compagine mai incontrata nelle ultime stagioni, che può contare sulle sinergie con le altre fiorentine Pallacanestro Femminile Firenze (PFF) e Firenze Basketball Academy (FBA).

PF Viareggio-PFP Pisa 25-53

Progressivo: 6-15, 9-28, 16-46

P.F. Viareggio: Tamagnini 5, Rugani, Pellegrini 5, Troisi 4, Franchi, Capogrosso 7, Braccini, Biancalana 4, Neri. All.: Giannelli

Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi 3, Sgorbini 3, Turco 1, Ferri, Benedettini 14, Selmi 2, Nannini 2, Cioni 1, Mercolini 5, Edu Mengue 2, Filippini 1, Garruto 19. All.: Zari.