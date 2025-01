Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa vince a Firenze e vola verso i play-off

Pisa, 21 gennaio 2025 – Importante vittoria della Pallacanestro Femminile Pisa sul campo della U.S. Affrico Firenze, nella seconda di ritorno del campionato di serie C. Le ragazze di coach Carlo De Filippis hanno fatto un passo molto importante verso i play-off, grazie ad un ultimo quarto decisivo, in cui la squadra è riuscita ad allungare, dopo essere stata sotto nel punteggio per quasi tre tempi, schierando un quintetto molto equilibrato ed efficace.

LA CRONACA – Parte decisamente meglio Firenze, che riesce a chiudere il primo periodo avanti di due punti (14-12) ed allungare all’intervallo, con un vantaggio di 6 punti (25-19). In questa prima parte dell’incontro De Filippis ruota molto in campo le ragazze, che sembrano non trovare il giusto equilibrio, con molti errori, soprattutto nei numerosi tiri liberi concessi dalla difesa fiorentina, ma non sfruttati adeguatamente dalle ragazze pisane, con una percentuale di realizzazione decisamente insufficiente. Nel terzo parziale si assiste però ad un lento recupero delle biancorosse, che riescono, prima a raggiungere e poi, nel finale, a superare la squadra di casa, portandosi in vantaggio di un punto (29-30). Nell’ultimo quarto la svolta dell’incontro: coach De Filippis trova il quintetto più affidabile e la squadra comincia ad attaccare con ordine, sfruttando tutte le occasioni e, soprattutto, alzando notevolmente le percentuali al tiro da due con Garruto, Sgorbini e Benedettini che, nei 10’ conclusivi, chiudono con 7 su 7.

I VALORI - Ottima la difesa con Edu Mengue e Selmi autrici di un’egregia prova ai rimbalzi; in attacco da segnalare la doppia cifra delle solite Garruto (14) e Benedettini (10).

PROSSIMO INCONTRO - Con questa vittoria la PF Pisa sale a quota 12 ed avvicina proprio la US Affrico, che rimane sesta a quota 14. La prossima giornata vede la capolista Montecatini arrivare a Pisa in una gara difficile ma non impossibile. La partita dell’andata finì con un eloquente 60-44 per la prima, ma la squadra attuale ha tutte le possibilità di far suo l’incontro. Appuntamento sabato 25 gennaio alle ore 18,30, nella palestra di via Betti.

US Affrico-PF Pisa 39-51

Progressivo: 14-12, 25-19, 29-30

PF Pisa: Sgorbini 5, Nesti 6, Mercolini 3, Turco 4, Ferri, Benedettini 10, Nannini 3, Cioni, Edu Mengue, Filippini 6, Garruto 14. All.: De Filippis.