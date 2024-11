Basket, in serie C la prima metà gara condanna la Pallacanestro Femminile Pisa a Porcari

Pisa, 19 novembre 2024 – Niente da fare, per la Pallacanestro Femminile Pisa, a Porcari, in occasione della quinta giornata del campionato di serie C. Le ragazze di Stefano Zari, opposte ad un quintetto solido, con Bartoli come vedette, hanno compromesso l’esito del match con un avvio disordinato e poco incisivo, che ha concesso 16 punti di vantaggio per le avversarie al riposo, rendendo inutile il tardivo recupero delle atlete pisane.

LA CRONACA – Scese in campo con Benedettini, Turco, Selmi, Edu Mengue e Garruto, le biancorosse hanno subito fatto vedere di essere con la testa ancora negli spogliatoi. Contro un Porcari forte, trascinato da una Bartoli da serie superiore, anche nell’occasione protagonista con 22 punti a totale, Benedettini e compagne hanno iniziato in maniera disordinata, con molti errori al tiro ed in difesa, come attesta il 20-13 del primo quarto, che ha visto una tripla di Selmi e due canestri di Benedettini. Non è andata meglio, per le atlete di Stefano Zari, nel secondo periodo, che ha registrato due soli canestri per le pisane, andate al riposo quasi doppiate dalle padrone di casa (33-17). Al rientro in campo le biancorosse si sono riprese, hanno cominciato a difendere e a giocare in attacco, ma era troppo tardi: dopo un terzo parziale in sostanziale equilibrio (10-8), con 3 punti di Barghini, le ragazze del presidente Guerrini hanno infatti dato il meglio di sé nell’ultimo, con una tripla di Benedettini, e 4 punti a testa per Parenti ed Edu Mengue, senza peraltro poter incidere sul risultato conclusivo (54-41).

I VALORI – Con sole otto atlete a segno, nessuna delle quali in doppia cifra, la PF Pisa ha avuto in Selmi (7 punti con una tripla e tanta solidità sotto) e Barghini (5 punti ed energia da vendere) le note più positive.

PROSSIMO INCONTRO – La Pallacanestro Femminile Pisa torna in casa, sabato alle 18,30 al PalaBetti, contro Baloncesto Firenze, che ha gli stessi punti in classifica. Contro una squadra per lo più sconosciuta alle pisane, l’imperativo è tornare a vincere, per non perdere ulteriore contatto dai quartieri alti della classifica.

Basket Femminile Porcari-Pallacanestro Femminile Pisa 54-41

Parziali: 20-13, 13-4, 10-8, 11-16

Pallacanestro Femminile Pisa: Nesti, Mercolini, Turco 4, Ferri 2, Benedettini 9, Barghini 5, Parenti 8, Selmi 7, Nannini, Edu Mengue 4, Filippini, Garruto 2. All.: Zari.