Basket, in serie C non basta al Cus Pisa una partenza super sul campo di Fides Livorno

Pisa, 11 dicembre 2023 – Inizio sfortunato per il Cosmocare Cus Pisa, nel girone di ritorno del campionato di serie C: sul campo della Fides Livorno, gli uomini di Cristiano Forti hanno infatti ripetuto la gara dell’andata, partendo fortissimo, giocando la palla in dieci secondi per colpire con precisione dalla distanza, senza però riuscire a cambiare gioco, quando i padroni di casa hanno cominciato a difendere meglio. Ne è scaturita così una sconfitta molto pesante nel punteggio, anche troppo punitiva per Fiorindi e compagni. LA CRONACA – Partenza in quarta degli universitari, che aggrediscono con il ritmo la più pesante e fisica Fides, trovando nel primo quarto quattro triple su cinque tentativi (2 di Fiorindi ed 1 di Siena e Spagnolli), per un 16-25 finale che la dice lunga su quanto visto in campo. Il secondo parziale inizia sempre con il Cus Pisa avanti, in grado di raggiungere i 15 punti di vantaggio, ma l’unica tripla di capitan Siena è un segnale del cambio di inerzia a metà del quarto: Livorno comincia a difendere, ma i gialloblù pensano ancora di poter disputare la gara dei primi 10 minuti: ne scaturiscono 8 errori dall’arco che costringono Spagnolli e compagni ad andare al risposo con un vantaggio risicato (34-37). L’inerzia è però totalmente ribaltata e, al rientro in campo, la Fides fa pesare la sua maggiore fisicità in difesa, oscura la via del canestro ad un Cosmocare Cus Pisa che si ostina a tirare comunque da fuori: un perentorio 17-7 per i padroni di casa inverte la testa del match (51-44). Il vantaggio dei padroni di casa si allarga ancor di più in avvio dell’ultimo periodo (+18), per attestarsi alla conclusione in 16 lunghezze, forse anche troppe visto il valore delle due squadre in campo (72-56). I VALORI – La vecchia guardia, formata da Fiorindi e Siena, ha fatto la differenza nei 15 minuti iniziali di marca cussina, poi anche i veterani si sono arresi. Fides Livorno-Cosmocare Cus Pisa 72-56 Parziali: 16-25, 18-12, 17-7, 21-12 Fides Livorno: Orsini 21, F.Creati 15, Vignali 14, M.Creati 6, Benini 5, Massoli 5, Menicocci 4, Ghezzani 2, Maniaci, Zaccagna. All.: Pistolesi. Cosmocare Cus Pisa: Fiorindi 9, Cosci 2, Colombini, Trapani, Cristofani, Corbic 2, Spagnolli 7, Siena 14, Giannelli 4, Madeo, Carpitelli 12, Quarta 6. All.: Forti. Giuseppe Chiapparelli