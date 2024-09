Basket, in serie C primi riscontri per il CUS Pisa Cosmocare nelle amichevoli estive

Pisa, 17 settembre 2024 – Conclusa la prima fase della preparazione, agli ordini di coach Andrea Scocchera, coadiuvato dal vice Zeno Bizzarri e dal neo preparatore atletico Giovanni Traversa, il Cosmocare Cus Pisa ha già i primi riscontri, dalle due amichevoli finora disputate, in attesa dell’esordio ufficiale della stagione, sabato a Sansepolcro, in occasione della prima gara di Coppa Toscana.

Cosmocare Cus Pisa-Libertas Lucca 72-68 Cosmocare Cus Pisa: Cecconi 7, Colombini, Cosci, Burgalassi 4, Ciano 6, Giannelli 11, Quarta 4, Madeo 3, Apolloni 8, Spagnolli 11, Carpitellli 16, Corbic 2, Pedeletti, Papa. Nella prima sgambata stagionale, con la formazione di Divisione Regionale 1 della Libertas Lucca, gli universitari, ancora poveri di allenamento e con le gambe pesanti per i carichi di lavoro, hanno provato i nuovi concetti di gioco, in un match non bello da vedere ma utilissimo a Scocchera ed al suo staff, per conoscere meglio le caratteristiche dei giocatori. Tra i nuovi ha suscitato ottime sensazioni il nuovo giovane Apolloni, si sono confermati sotto Carpitelli e Spagnolli e, pur nella discontinuità, si sono viste prove di talento diffuso tra le guardie.

Cosmocare Cus Pisa-Folgore Fucecchio 55-47 Cosmocare Cus Pisa: Ciano 23, Spagnolli 5, Quarta 6, Burgalassi 7, Carpitelli 8, Cecconi 2, Colombini 3, Giannelli, Madeo, Cosci, Apolloni, Papa, Pedeletti. Nel recente secondo match amichevole, dopo tre settimane di allenamento, opposta ad una compagine di categoria, la squadra gialloblù si è dimostrata in netta crescita, come auspicato, sia sul piano della gestione degli spazi, sia nel ritmo. Pur in presenza ancora di molti errori, con canestri facili sbagliati, palloni persi ed una difesa ancora da migliorare negli uno contro uno e nelle rotazioni, il gruppo comincia ad avere un’identità ed il talento individuale è sempre più finalizzato ed evidente. Oltre ai soliti Carpitelli e Spagnolli, si sono particolarmente messi in mostra i nuovi Ciano (23 punti con 5 su 7 da tre e giocate veramente spettacolari) ed il regista Burgalassi, sempre più leader della squadra.

Prossimi impegni – Gli universitari, inseriti nella conference nordovest del campionato di serie C, girone B, inizieranno il campionato in trasferta, sabato 5 ottobre, sul campo temibile di San Vincenzo, per poi giocare due gare in casa con Sansepolcro e Basket Pino Firenze. Proprio a Sansepolcro, gli uomini di Scocchera giocheranno già sabato prossimo, nel primo turno della Coppa Toscana, Trofeo Piperno, abituale banco di prova a fine preparazione, prima dell’esordio stagionale in serie C.