Basket, in serie C torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa con Castelfiorentino

Pisa, 10 novembre 2024 – Dopo due sconfitte consecutive, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, in casa contro il Solettificio Manetti Castefiorentino, in occasione della quarta giornata del campionato di serie C. Le ragazze di Stefano Zari hanno vinto in volata, al termine di un match in sostanziale equilibrio, che ha visto Margherita Benedettini, protagonista nei primi venti minuti, e Turco fondamentale nel quarto conclusivo.

LA CRONACA – Scese in campo con Benedettini, Parenti, Selmi, Edu Mengue e Garruto, le biancorosse hanno subito fatto capire di essere in partita, segnando 6 punti di fila con Benedettini, mentre le avversarie si affidano soprattutto a Banchelli, autrice di 7 punti nel primo quarto, che le ospiti concludono in vantaggio per 14-17, nonostante un ulteriore canestro di Benedettini. Nel secondo periodo, le ragazze di Zari chiudono meglio in difesa e piazzano un parziale di 16-8, che le porta al riposo con un buon vantaggio (30-25): ancora fondamentale l’apporto di Benedettini, con 8 punti, che va così negli spogliatoi con un bottino di 16 punti. La partita non è però finita e nella ripresa Banchelli e compagne si rifanno sotto, limitando molto l’attacco biancorosso, e riportandosi in scia delle pisane alla fine del terzo periodo (38-37). L’equilibrio regna anche nell’ultimo quarto, che vede due triple importanti di Benedettini e Nesti, e 8 punti di Turco, che con 2 canestri e 4 liberi tiene in corsa la Pallacanestro Femminile Pisa fino alla volata finale, vinta per 3 lunghezze.

I VALORI – Con ben dieci atlete a segno, due sole hanno terminato in doppia cifra, Benedettini, con 19 punti, 16 dei quali nella prima metà di gara, e Turco, protagonista nel finale.

PROSSIMO INCONTRO - Prossima gara, domenica a Porcari, su un campo tradizionalmente ostico per le biancorosse, che dovranno lavorare bene in settimana e progredire ancora sul piano del gioco, per uscire imbattute.

Pallacanestro Femminile Pisa-Manetti Castelfiorentino 55-52

Parziali: 14-17, 16-8, 8-12, 17-15

Pallacanestro Femminile Pisa: Nesti 3, Ferri 2, Mercolini, Turco 10, Benedettini 19, Barghini 2, Parenti 2, Selmi 3, Nannini, Edu Mengue 6, Filippini 2, Garruto 6. All.: Zari.