Basket, in serie C un CUS Pisa senza carattere perde il derby universitario con Firenze

Pisa, 18 novembre 2024 – Ancora una sconfitta per il Cosmocare CUS Pisa, in serie C, nel derby universitario con il CUS Firenze, al termine di una gara piena di errori da ambo le parti, certamente non adeguata alla categoria, che i fiorentini hanno meritato di vincere, se non altro per aver spinto di più nei minuti conclusivi di ogni quarto, di fronte ad un Cosmocare CUS Pisa a cui attualmente mancano carattere, grinta e leader in campo. La gara si è decisa ancora una volta negli ultimi 3’ di un periodo, il terzo, quando gli universitari pisani hanno smesso di segnare, regalando ai biancorossi un vantaggio importante di 10 lunghezze.

LA CRONACA – L’avvio è in equilibrio, con gli uomini di Zeno Bizzarri, in panchina al posto dell’indisponibile Scocchera, avanti per 20-16 a 2’ dalla fine del primo quarto. Un errore in contropiede, una tripla sbagliata e un’infrazione di passi depotenziano però un CUS che ha paura di stare davanti e i fiorentini accorciano al decimo (21-20). Nel secondo quarto la gara procede punto a punto, con i gialloblù a segno per lo più in entrata con Burgalassi e con una tripla importante di Cosci, unica nel periodo a fronte di parecchi tentativi. Al riposo sul 40-41, i pisani lottano alla pari in un match tecnicamente molto povero, fino al settimo, quando smettono di segnare, sbagliando tre tiple, perdendo una palla e commettendo un’infrazione di passi, peraltro con uno dei giocatori più esperti, mentre Firenze, con una bomba allo scadere del terzo periodo, confeziona il 9-0 decisivo (51-61). Nell’ultimo quarto, infatti, i gialloblù vanno addirittura sotto di 15, per poi tornare a -10, senza però mai riuscire a mettere in discussione il predominio di un CUS Firenze che, in tutti i quaranta minuti, non ha fatto molto per vincere, ma alla fine c’è riuscito, uscendo meritatamente vittorioso dal PalaCUS con un vantaggio a due cifre.

CUS Pisa-Cus Firenze 65-77

Parziali: 21-20, 19-21, 11-20, 14-16

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 5, Cosci 6, Colombini, Cecconi 5, Burgalassi 18, Corbic 3, Spagnolli 6, Apolloni, Carpitelli 11, Giannnelli 7, Madeo 2, Quarta 2. All.: Bizzarri.

CUS Firenze: Euzzor 22, Martelli A. 5, Baldinotti 10, Cambi 8, Tarchi 7, Kpadevi 6, Macaraig, Minniti, Rosi 8, Vienni 6, Cappelli 5, Martelli P.. All.: Frizzi.