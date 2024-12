Basket, in serie C un discontinuo CUS Pisa sfiora nel finale il colpaccio con Valdisieve

Pisa, 22 dicembre 2024 – Ad un Cosmocare CUS Pisa discontinuo, partito in lieve vantaggio, poi sempre sotto anche di 22 punti, non sono bastate 13 triple ed un finale arrembante per uscire con la vittoria dal parquet del Valdisieve, che ha mantenuto alla fine il minimo vantaggio (84-83). Gli universitari, su uno tra i campi più difficili della serie C, terminano comunque l’anno in crescendo, facendo sperare in un avvio del 2025 migliore.

LA CRONACA – Privo di Cecconi, parte subito forte il CUS, sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Carpitelli e Quarta: 4-8 dopo 5’, ma l’uscita dopo il secondo fallo di Carpitelli consente ai locali di portarsi sul 13-9 ed è una tripla di Ciano a riportare sotto Pisa (13-12), prima che il quarto si chiuda sul 15-12. Nel secondo parziale una bomba di Cosci risponde a Piccini, quindi Valdisieve va in fuga (26-15) e sono Giannelli e Ciano dall’arco, con uno e due tiri, a riportare sotto gli universitari (27-26), che cedono qualche punto prima del riposo (38-32). Alla ripresa del gioco gli universitari restano in partita per 2’, grazie ad una bomba di Quarta (40-35), quindi lasciano le redini del gioco ai padroni di casa, autori di un parziale di 14-0 di fronte ad un CUS annichilito (54-35). Sotto di 21, il quintetto di Scocchera accorcia con una tripla di Colombini (62-44), ma l’imprecisione in lunetta impedisce ai pisani di avvicinarsi alla fine del terzo parziale (64-46). Nell’ultimo quarto il CUS va sotto di 22, quindi con un canestro di Ciano ed una tripla di Burgalassi si avvicina (75-60), ed è poi la volta di Giannelli, con 2 bombe ed un canestro a ridurre il gap ad una cifra (78-69) a circa 3’ dalla fine. Tre liberi di Colombini, un canestro di Giannelli, una tripla e due liberi di Burgalassi tengono accese le speranze pisane (82-80), e, dopo 2 liberi locali, una tripla di Spagnolli a 3” dalla sirena rende beffarda la sconfitta pisana (84-83).

I VALORI – Ancora una volta protagonisti in attacco sono Ciano (20 punti e 4 triple), Burgalassi (17 e 2 triple), Giannelli (13 con 3 bombe) e Carpitelli (13, con solo 5 su 10 ai liberi).

Valdisieve-CUS Pisa Cosmocare 84-83

Parziali: 15-12, 23-20, 26-14, 20-37

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 20, Burgalassi 17, Cosci 3, Colombini 6, Corbic 2, Spagnolli 6, Madeo, Apolloni, Giannelli 13, Carpitelli 13, Quarta 3. All.: Scocchera.

Valdisieve: Piccini N. 11, Rossi 7, Occhini 2, Gustinelli, Lerede 19, Valletti 3, Volpi 12, Municchi 12, Piccini C. 2, Osticioli, Tozzi, Faticanti 16. All.: Pescioli.