Basket. La Dukes firma l’impresa con la Prato Dragons. Hassan mattatore con la seconda in classifica

Colpo esterno della Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro, che nella 22esima giornata del campionato di Serie C maschile toscana è andata a vincere per 81-69 a Prato sul campo dei Dragons, secondi in classifica.

Due punti provvidenziali nella lotta per una salvezza che i bianconeri stanno dimostrando di meritare sul campo di gara anche con avversarie sulla carta più forti, anche se la strada rimane lunga e difficoltosa.

Avanti subito 9-2, la Dukes è stata ripresa, ma poi grazie all’ottima difesa e ai canestri di Hassan (25 punti per lui) è ripartita fino al 28-16 che ha chiuso il primo periodo, con allungo fino al massimo vantaggio di +19 (35-16) nel corso del secondo, poi più contenuto al momento l’intervallo sul 52-41.

Il terzo quarto è stato senza dubbio il più delicato, con l’attacco biturgense a secco per quattro minuti e i locali giunti fino al sorpasso sul 56-54; in questo frangente, tuttavia, la squadra di Bartolini si è riorganizzata in difesa e ricompattata, chiudendo avanti sul 62-60 la frazione e mettendo in azione il reparto arretrato anche nel periodo conclusivo, costringendo più volte gli avversari a perdere palla e a una lenta resa dal punto di vista tecnico e mentale.

La gestione dei minuti finali è stata alquanto attenta e al suono della sirena il margine era tornato in doppia cifra.

Sabato prossimo, un’altra contendente dei quartieri alti: l’Agliana, terzo in classifica, ospite del palasport di Sansepolcro nel match delle 18.30.

Claudio Roselli