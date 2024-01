Basket, la IES che non ti aspetti supera il forte Rosignano in Divisione Regionale 2

Pisa, 14 gennaio 2024 – Torna al successo la IES Sport, Pisa nel campionato di Divisione Regionale 2, e lo fa con un’ottima prova di squadra, contro una compagine attrezzata come Dinamo Rosignano, candidata alla disputa dei play-off. Gli uomini dell’indisponibile coach Paolo Campani, nell’occasione sostituito dal vice Federico Marazzato, nonostante la perdurante assenza del miglior realizzatore Villani, hanno così finalmente mosso la classifica, riducendo a 4 sole lunghezze la distanza dalla zona promozione. LA CRONACA – Sceso in campo con Betti, Tasca, Giusfredi, Bonasera e Sciamanda, il quintetto biancoceleste, forse sottovalutato dal più titolato Rosignano, parte molto bene, trovando buoni canestri e difendendo con ordine ed efficacia sui più fisici avversari. Avanti per 24-20 dopo il primo quarto, nonostante l’uscita definitiva per infortunio al sesto di Sciamanda e quella temporanea di Tasca, presto gravato di falli, la IES subisce nel secondo il ritorno della Dinamo, che alza il quintetto e passa a zona. In difficoltà a prendere le misure sul nuovo assetto di Rosignano, i blues arretrano ma non perdono la testa, trovando il modo di attaccare la zona e limitando lo svantaggio al riposo (39-43). In avvio di ripresa il parziale decisivo, con Bonasera e compagni che chiudono il terzo periodo con un eloquente 19-8, frutto di una difesa a uomo che ha chiuso gli spazi sia dall’arco, sia nell’area piccola, e di soluzioni offensive in tutte le parti del campo, talvolta anche in contropiede. Nell’ultimo quarto, iniziato con un tesoretto di 7 punti (58-51), i biancocelesti sono rimasti lucidi, riuscendo ad arrivare con un canestro di vantaggio in fondo alla battaglia conclusiva. I VALORI – Tutti bravi i blues che, pur con cifre da migliorare (almeno nella percentuale del tiro da due, sotto il 50%), si dimostrano una vera squadra, con Bonasera top scorer a 21 punti, dieci atleti e segno e Fedeli, non entrato, che ha incitato i compagni per tutti i 40 minuti. IES Sport-Dinamo Rosignano 64-62 Progressivo: 24-20, 39-43, 58-51 IES Sport Pisa: Fedeli, Giusfredi 8, Betti 3, Gravina 6, Sciamanda 4, Veneziani 2, Tasca 6, Bonasera 21, Ghilardi 4, Bonacci 4, Vianelli 2, Gennai 4. All.: Marazzato. Note: 13 su 19 ai liberi, 18 su 38 da due, 5 su 16 da tre punti. Giuseppe Chiapparelli