Basket, la IES Pisa si avvicina al via nel campionato di Divisione Regionale 2

Pisa, 7 ottobre 2024 – A pochi giorni dall’inizio del campionato di Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa si presenta al via con una squadra rinnovata, costruita sull’ossatura della rosa 2023-24, con molti importanti innesti, sotto la supervisione tecnica di coach Paolo Campani, che rappresenta da sempre la continuità tecnica nella società pisana.

LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia Basket 2002, Piombino Basket Club, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Basket Rosignano e Bcl Lab Lucca. Le squadre classificate ai primi quattro posti di ogni girone saranno ammesse ai play-off, quelle classificate dal quinto al decimo posto saranno salve, le ultime quattro squadre saranno ammesse ai play-out

IL ROSTER - Il roster, molto nutrito, della stagione 2024-25, comprende i confermati Iacopo Bonacci, Paolo Bonasera, Luca Sciamanda, Paolo Villani, Marco Giusfredi (capitano), Matteo Betti, Davide Gravina, Federico Tasca, Lorenzo Veneziani, Federico Mazzantini, Gianluca D'Amico, Duccio Fedeli e Alessandro Ciarniello. A questi si aggiungono importanti innesti come i rientranti Filippo Fruzza e Gianmarco Timpano, di ritorno dopo un anno al CUS Pisa, seguiti da Lorenzo Raimo e Luca De Vincentis, pure provenienti dal CUS, e Andrea Lazzeri, benchè impegnato in modo non continuo, che gli appassionati pisani ricordano al CUS in C ed in molte compagini toscane in C e B. Saranno inoltre del gruppo Tommaso Izzo, Alberto Ruschi, Edoardo Rugi, lo scorso anno a Prato, ma in passato già con la IES, ed i giovani Michele Argamante e Tommaso Baldaccini, in doppio tesseramento con il Dream.

“Una rosa molto ampia -dichiara Paolo Campani- ma che spero ci dia la possibilità di poter essere sempre un numero adeguato agli allenamenti e alle partite, visto i vari impegni lavorativi e di studio. Purtroppo Fedeli ha subito un infortunio importante al ginocchio, ancora in fase di accertamento, e Rugi un grave incidente stradale: a loro gli auguri di poterli rivedere presto in gruppo”.