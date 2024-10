Sella punita, Orzinuovi vince sulla sirena. Ora il calendario dei biancorossi si complica

sella cento

84

gr. mascio orzinuovi

86

SELLA : Tamani 2, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr. 14, Alessandrini 7, Berdini 13, Delfino 14, Moretti, Sperduto 6, Davis IV 16, Benvenuti 12, Nobile. All. Di Paolantonio.

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Loro, Vencato 6, Williams 18, Bertini 11, Devoe 12, Costi, Bogliardi 5, Guariglia 9, Moretti 12, Pepe 13. All. Ciani.

Arbitri: Moretti, Masi e Di Martino.

Note: parziali 22-18; 38-39; 65-61.

Una Cento coriacea si spegne sul più bello, concedendo a Williams il rimbalzo della partita e vedendo sfumare la vittoria sul ferro, che sputa il tiro di Davis del controsorpasso a fil di sirena. Secondo ko consecutivo, ma questo è diverso e per questo fa ancora più male ad un gruppo che ha dimostrato di giocarsela ad armi pari contro una delle outsider del campionato e che appena sette giorni prima aveva messo al tappeto Cantù.

Le risposte e i segnali chiesti da Di Paolantonio, la Sella li ha forniti, anche nei singoli, venendo punita nei dettagli, che in una partita punto a punto fanno sempre la differenza. Avvio in equilibrio, nonostante il "solito" inizio soft casalingo (6-0), rimediato però prontamente da Delfino e Benvenuti. Dopo l’aggancio, Guariglia da una parte e Berdini dall’altra cominciano a prendere confidenza col match, poi sono Davis e Alessandrini ad allungare nei pressi della prima sirena (22-18 al 10’).

Il secondo quarto è quasi una fotocopia del primo, con entrambe appaiate e a braccetto, senza strappi o break particolari.

Williams e Guariglia provano a spaccare la parità, Berdini risponde dalla distanza (35-35), imitato poco più tardi da Henderson (38-35), che anticipa il 2/2 in lunetta di Devoe, a sigillare i primi venti minuti con Orzinuovi avanti 39-38.

Al rientro, la prima mini-fuga la propizia Davis, che allunga sul +5 (52-47), un vantaggio poi ritoccato dal canestro di Benvenuti (57-50).

Orzinuovi assorbe il colpo e reagisce, guidata da un Bertini in gran spolvero e dall’energia di Moretti, limitando parzialmente i danni al terzo "gong" (65-61 al 30’). Ultimo quarto da film.

Bertini recupera e impatta a quota 67, e Pepe opera il sorpasso, cominciando ad infiammare la retina biancorossa (74-75 al 35’) e facendo da apripista ad un finale al cardiopalma. A -4 a un minuto dal termine, Cento risorge a suon di liberi (4/4 tra Benvenuti e Delfino), impattando il match (84-84), ma non basterà. Nei secondi finali, Vencato sbaglia, Williams raccoglie il rimbalzo e segna il canestro che condanna Cento al primo stop interno (84-86). Ora per la Sella in arrivo due trasferte di fila molto complicate: venerdì 11 a Udine, mercoledì 16 a Bologna contro la Effe.

Giovanni Poggi