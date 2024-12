Unahotels, mai così male in stagione. Biancorossi annichiliti da Trapani

TRAPANI109REGGIO EMILIA73

SHARKS: Notae 14 (2/3, 3/8), Galloway 12 (3/4 da 3), Brown 7 (1/2, 1/1), Alibegovic 7 (0/4, 1/4), Pleiss 10 (4/6, 0/1); Gentile 13 (2/4, 3/5), Eboua 2 (1/1), Horton 8 (4/8), Rossato 18 (1/1, 4/5), Petrucelli 6 (2/4, 0/2), Yeboah 11 (1/2, 3/4), Mollura 1 (0/2). All.: Repesa.

UNAHOTELS: Winston 21 (9/18, 0/4), Barford 17 (2/8, 3/7), Grant 4 (1/1, 0/1), Gombauld (0/1), Faye 12 (3/5); Uglietti 2 (0/1, 0/1), Faried 2 (1/2), Cheatham 9 (3/7, 1/3), Chillo 3 (1/1 da 3), Vitali (0/1, 0/2), Gallo 3 (1/2 da 3). N.e.: Fainke. All.: Priftis

Arbitri: Rossi, Borgo, Capotorto

ParzialI: 25-15, 54-30; 80-54

Note: T.l.: Tra 19/22 Reg 17/20. Rimb.: Tra 38 (Horton 8) Reg 36 (Cheatham 8). Ass.: Tra 28 (Notae 8) Reg 13 (Winston 3). Espulso Faried al 33’ per somma di falli tecnici.

Si chiude male il 2024 della Pallacanestro Reggiana che affonda a Trapani, tornando ad assaporare una sconfitta che in campionato mancava da quasi due mesi.

I biancorossi erano reduci da una striscia aperta di sei successi (ultimo passaggio a vuoto il 3 novembre a Pistoia) e ieri hanno ceduto di schianto contro un avversario che - nonostante l’assenza del faro Justin Robinson - ha saputo imporre il ritmo, costringendo la Unahotels a inseguire situazioni di campo aperto e ‘corri e tira’ che non le sono congeniali.

Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, lo splash è arrivato a metà del secondo quarto. Già sotto nel punteggio (28-17 al 12’) la squadra di Priftis avrebbe potuto e dovuto e abbassare il flusso della gara, sfruttando soprattutto la possibilità di andare in lunetta e accorciare. Trapani era infatti già in bonus a 5 minuti dall’intervallo, ma invece di approfittarne, Reggio ha continuato a tirare da fuori e - complice un apporto praticamente nullo di Faried (che poi al 33’ protesterà con gli arbitri e si farà espellere), Vitali e del supporting cast - ha prestato il fianco alla fuga dei siciliani. Con l’ex Galloway che ha giocato una buona gara segnando 12 punti.

Da quel momento in poi il match è stato a senso unico. Nemmeno la girandola di aggiustamenti voluta dallo staff è riuscita ad arginare la forza d’urto degli ‘squali’ trapanesi che hanno affondato i denti nella tenera carne avversaria.

Travolgente, al di là di ogni considerazione tecnica, l’apporto della panchina dei padroni di casa che ha letteralmente spazzato via quella della Unahotels (59-19).

Si tratta della peggior sconfitta stagionale in termini di proporzioni, ma è un giro a vuoto che può essere comprensibile dopo tante settimane di prestazioni di alto che hanno portato, di fatto, alla qualificazione alle Final Eight con diverse giornate d’anticipo.

Adesso bisognerà ricaricare le batterie in vista di un mese di gennaio - che inizierà domenica con il derby con la Virtus - da far tremare i polsi, ma in cui il focus principale dovrà essere sui play-in di Basketball Champions League.

Questo sarà l’unico appuntamento senza un domani, mentre in campionato si è già andati ben oltre le aspettative di tutti. È una sconfitta che non intacca nulla e adesso ci sarà anche un Jamar Smith in più nel motore. Niente drammi.