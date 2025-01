Basket giovanile. Novanta baby alla Jolly Christmas Cup

Novanta cestisti in erba hanno preso parte alla seconda edizione della Jolly Christmas Cup, andata in scena alla palestra cittadina di via Primo Maggio e riservata alla categoria Aquilotti Big 2014. Dopo due giorni all’insegna del minibasket con la disputa di 16 partite di buon livello, a primeggiare è stato il Basket Calcinaia, che ha avuto la meglio sui padroni di casa del Basket Jolly (nella foto), con cui ormai possono dirsi gemellati: la società ospitante, attraverso le proprie famiglie, ha infatti ospitato i bimbi toscani, contribuendo a rafforzare un bel legame di amicizia costruito in questi anni. Sul podio anche l’International Imola, terza, che ha preceduto gli altri bolognesi del Pontevecchio; al quinto posto Suzzara, che ha preceduto L’Arena Montecchio, mentre a chiudere il quadro sono state Bakery Basket Piacenza e la seconda squadra della società cittadina.