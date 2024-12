Riconoscimento. La Gea è stata premiata con l’Oscar dello Sport

La squadra della Gea Grosseto, vincitrice del campionato di Divisione Regionale 1, stagione 2023-2024, è stata premiata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore allo sport, Fabrizio Rossi, durante la cerimonia "Oscar dello Sport 2024". I ragazzi del coach Marco Santolamazza, accompagnato in Comune, dall’assistente Silvio Andreozzi, dai giocatori Lorenzo Scurti e Danilo Ignarra, dalla segretaria Veronica Vallefuoco e dal dirigente accompagnatore Massimiliano Bocchi, dopo aver concluso la regular season, hanno infilato una serie di otto vittorie contro Valdicornia, Libertas Lucca e Ineos Rosignano e hanno vinto il campionato, prima di veder svanire la serie per 5 rocamboleschi minuti contro il Cus Firenze. Gli amministratori hanno consegnato una medaglia da consegnare a Edoardo Furi, Mirko Mari, Davide Liberati, Dario Romboli, Lorenzo Scurti, Danilo Ignarra, Giovanni Piccoli, Alberto Mazzei, Lorenzo Fanelli, Federico Baccheschi, Andrea Simonelli, Mattia Ricciarelli, Edoardo Delfino, Jesus Rodriguez Alvarez.

"Gli Oscar dello Sport – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi, che hanno premiato complessivamente 246 atleti – rappresentano un valore aggiunto importante per il nostro territorio. Un appuntamento ormai tradizionale. Gli Oscar dimostrano, fattivamente, come Grosseto sia luogo di eccellenza anche nelle varie discipline sportive. Abbiamo molti atleti e squadre che si impongono in vari campionati e competizioni, ben oltre i confini della Maremma: questo ci riempie d’orgoglio. Ricordiamo che il nostro capoluogo è Comunità europea dello sport 2024, un traguardo tanto prestigioso quanto meritato. Questo grande fermento sportivo viene accompagnato da un’azione amministrativa sempre attenta a far crescere le eccellenze, dagli impianti sino alle manifestazioni di grande richiamo".