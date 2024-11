Basket, la Libertas si arrende in casa Fortitudo

Bologna, 24 novembre 2024 – La Libertas parte subito in salita a Bologna contro la Fortitudo. l padroni di casa iniziao subito forte: quattro triple consecutive di Gabriel (3) e Mian (1) e 12-2 dopo appena 3 giri di cronometro, con Andreazza costretto al time-out per riordinare le idee alla squadra. Ma non basta Gabriel e Freeman scrivono +15 Bologna domina sul piano della orchestrazione difensiva e della fluidità offensiva. Italiano prova a risvegliare gli amaranto con 5 punti in rapida sequenza, ma la tripla frontale di Bolpin scava il +16. L’avvio di ripresa è sulla falsariga dell’inizio: quattro triple di Gabriel (2) e Mian (2) e Bologna torna a farsi largo (54-36). La Libertas accorcia fino al 58-48, ma non basta. La Fortitudo rialza la testa e gestisce il finale.

Fortitudo Bologna 82

Libertas Livorno 61

Fortitudo Bologna: Fantinelli 10, Bolpin 17, Mian 11, Gabriel 27, Freeman 11; Panni, Giordano, Battistini 2, Menalo 4, Aradori ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja.

Libertas Livorno: Hooker 10, Banks 16, Tozzi 4, Italiano 23, Fantoni; Buca 4, Bargnesi 1, Fratto, Allinei 3, Paoletti ne, Filloy ne. All. Andreazza.

Arbitri: Caforio, Giunta, Picchi.

Note: parziali 25-16, 42-33, 64-50.

Tiri da due: Fortitudo 15/28; Livorno 16/39. Tiri da tre: 15/36; 5/18. Tiri liberi: 7/11; 14/18. Rimbalzi: 33; 39.