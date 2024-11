Le pagelle. Brivido Perkovic, per Harper errori pesanti

Parravicini 7. Mano felice dall’arco, è promosso dai numeri (4/6 da tre) e dall’atteggiamento con cui parte forte (+13 di fatturato nel suo impiego). Un dubbio: a parte il tiro, come pensa di aiutare la causa?

Cinciarini sv. Sfortunato perché una tripla entra ed esce, poi pesta una riga laterale. Ma non brillantissimo in questa parte di stagione.

Tavernelli 6. Mezzo punto in più perché costruisce l’avventura su cui poi segna Pollone, il quarto assist della sua serata. Per il resto, alcune incertezze contro il press dell’Urania non degne di lui. Aveva fallito una tripla apertissima a 1’ dalla sirena.

Gaspardo 4. Nel tabellino si trovano 5 rimbalzi, compresa la manata che, sull’errore di Perkovic, dà un nuovo possesso offensivo (decisivo) a Forlì. Ma a parte questo, perché è così timido? In 30’ – perché Martino di uno con le sue caratteristiche non può fare a meno – prende appena 5 tiri. Titubante quando deve mettere la palla a terra. Non sufficientemente duro in difesa, come quando concede un gioco da tre punti a Potts nel cuore dell’ultimo quarto. Serve ben altro.

Perkovic 6,5. Montagne russe: segna da tre (3/9), soffre la stazza e l’atletismo dei pariruolo avversari, perde il pallone decisivo, anzi lucra due liberi, ma uno lo sbaglia. Numeri indubbiamente da ampia sufficienza (3 assist, altrettanti rimbalzi e falli subiti), impegno fuori discussione, resta da valutare se sia il giocatore giusto in prospettiva.

Pascolo 6. Parte molto bene con canestri facili (almeno lui), porta a casa 7 rimbalzi, ma sparisce un po’ dalla contesa.

Magro 6. In difficoltà quando lo attaccano, merita però la sufficienza per i primi 4 punti dell’ultimo quarto, in un momento di sbandamento: un raro tiro dalla media e un movimento in post.

Del Chiaro 5,5. Un’altra incompiuta: parte bene, poi come spesso gli capita perde il filo della partita.

Pollone 8. Santo subito. Parte crivellando Milano con le triple, chiude col canestro decisivo, un gioiello di tecnica e freddezza. In mezzo, 7 rimbalzi, il top insieme a Pascolo.

Harper 5. Chi gioca, il dottor Demonte o mister Harper? Da una parte, dà 7 assist facendo girare l’attacco nel 1° quarto, prende 7 falli, stoppa Potts in contropiede. Dall’altra, ha un indecente 3/7 ai liberi, compresi anche stavolta due errori nel finale (out anche un tiro in sospensione nel finale); perde un pallone banalissimo a fine 3° quarto (3 totali). Purtroppo serve di più.

Marco Bilancioni