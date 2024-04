Basket. La Matilde Bondeno strappa il pass per i playoff

Pronto riscatto della Matilde Basket Bondeno, che nella seconda trasferta della settimana, dopo la sconfiita di Budrio, venerdì sera si è imposta sul campo della Pallacanestro Molinella per 67-58, al termine di una partita in cui la squadra di coach Messini è sempre stata in vantaggio ma ha dovuto contenere il rientro dei padroni di casa nel finale. La Matilde Basket parte forte e sale subito sul 6-2 ad inizio partita. Molinella reagisce e aggancia la parità.

La squadra di coach Messini aumenta l’intensità all’inizio del secondo quarto e piazza un primo allungo importante nella partita, che la porta sul +8, sul punteggio di 24-16. La Matilde allunga ulteriormente e tocca la doppia cifra di vantaggio sul +11, sul punteggio di 33-22. Si arriva così all’intervallo lungo con la compagine matildea saldamente avanti di 13 lunghezze, sul 35-22. La Matilde parte in maniera solida anche nel terzo quarto ed arriva a toccare il massimo vantaggio sul +15. Molinella però non molla e rientra a -10, sul punteggio di 39-29, per poi tornare sotto la doppia cifra di svantaggio a e ritornare fino al -6 sul 44-38 in favore della Matilde. La squadra di coach Messini reagisce e con un controparziale di 5-0 si riporta sul +11 sul 49-38, che è il punteggio con il quale si chiude il parziale.

Bondeno sale a +13 in apertura di quarto periodo, poi Molinella ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma i ragazzi matildei ritornano a +12, sul 54-42. La compagine bondenese però fatica in attacco e non riesce a chiudere la partita; i padroni di casa ritornano in partita arrivando a -7, sul punteggio di 48-55. L’attacco della Matilde continua a non ingranare e Molinella rientra pienamente sul -4, sul punteggio di 56-60. Nel finale i ragazzi di coach Messini riescono a gestire il vantaggio e allungano di nuovo fino al +9, imponendosi con il punteggio finale di 67-58. Vittoria importante per ripartire subito per la Matilde che stacca quindi anche il pass per la post season, e che martedì prossimo chiuderà la regular season davanti al proprio pubblico al PalaBonini, quando ospiterà il Cus Ferrara.