Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa cade a Prato in serie C, in una gara equilibrata

Pisa, 16 dicembre 2024 – Cade a Prato, in serie C, la Pallacanestro Femminile Pisa, in una gara per molti tratti equilibrata, contro la locale Cestistica Rosa, attualmente terza in classifica, squadra che ha saputo essere cinica nei momenti più delicati dell’incontro, disputando un match molto costante, come risulta dai parziali dei singoli quarti. Le ragazze di coach Zari hanno avuto il merito di rimanere in partita fino al termine, sfiorando più volte l’aggancio, ma mancandolo nei momenti decisivi.

LA CRONACA – La prima metà del primo periodo registra un monologo della squadra di casa che si porta subito sull’8-0, andando a bersaglio su ogni tiro contro un attacco delle pisane assolutamente negativo; nella seconda parte le biancorosse aggiustano il tiro e recuperano parzialmente, chiudendo 10-15. Nel secondo quarto la Cestistica allunga ancora, con un parziale di 12-8 che porta il punteggio, a metà gara, sul 27-18. Al rientro dopo la pausa lunga il punteggio si fa ancora più pesante, con Pisa che arriva a -14 dalle locali, ma un’ottima reazione delle ragazze di Zari, trascinate da una Benedettini scatenata, riporta le distanze a –7, alla fine del terzo periodo (39-32). Continua la rimonta nel quarto, con le distanze che si riducono ad un solo canestro, ma una serie di errori in attacco rende vano il bellissimo recupero e permette alla squadra di casa di allungare nuovamente e chiudere il match sul 51-46.

I VALORI – La sconfitta per le atlete ella PF Pisa ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché in due momenti le ragazze di Zari hanno perso il controllo della gara, andando sotto di 14 punti, ma sono sempre riuscite a riavvicinarsi quando hanno ripreso a giocare compatte e concentrate, alzando i ritmi soprattutto in fase difensiva, mettendo in difficoltà le avversarie. Otto solamente le biancorosse a segno, con Margherita Benedettini unica in doppia cifra, protagonista assoluta del terzo parziale.

PROSSIMO INCONTRO - Prossima gara tra le mura amiche contro l’abbordabile Pallacanestro Femminile Firenze, prima della pausa natalizia, mercoledì 18 dicembre alle 21,15 in Via Betti.

Cestistica Prato-PF Pisa 51-46

Progressivo: 15-10, 27-18, 39-32

PF Pisa: Sgorbini 2, Nesti 5, Turco 5, Ferri, Benedettini 16, Selmi 6, Mercolini, Nannini, Edu Mengue 4, Filippini 4, Garruto 4. All.: Zari.