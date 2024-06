Basket maschile. Continua il connubio tra Vigor Matelica e Halley Informatica

Restano unite le strade di Vigor Matelica e Halley Informatica. Il sodalizio di basket e l’azienda matelicese hanno rinnovato quello che è più di un semplice rapporto di sponsorizzazione. La squadra ha fatto visita al quartier generale del gruppo guidato dall’amministratore unico Francesco Ciccolini, che ha confermato l’impegno ad affiancare il club anche nella prossima stagione. Siamo di fronte a un percorso simbiotico che prosegue dagli anni Novanta e che si è fatto sempre più stretto. Al punto da portare Halley Informatica a investire sulla realizzazione del palasport. All’incontro ha partecipato pure Laura Brugnola, direttrice dell’azienda, alla quale capitan Alberto Provvidenza ha consegnato una canotta con le firme dei giocatori. Halley Informatica è nata nel 1979 a Matelica e non si è mai spostata, pur espandendo le sue ramificazioni in Italia. Si occupa di software e servizi applicativi e servizi sistemistici per Comuni ed enti pubblici dal 2012 di software di robotica per l’industria.

m. g.