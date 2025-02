Basket MASCHILE E FEMMINILE. Concorso on-line per votare il miglior Under 15. Parte l’iniziativa degli "Amici della pallacanestro»

Al via il concorso per definire il miglior giocatore e la miglior giocatrice di basket Under 15 a Lucca. Abilità tecniche, fair play e qualità umane le caratteristiche necessarie. Si tratta dell’ennesima iniziativa degli "Amici della Pallacanestro-Luca Del Bono", onlus che ha ideato questo contest per promuovere la diffusione della cultura sportiva tra i più giovani.

Non si cercano solamente i giovani atleti in grado di segnare più canestri o catturare più rimbalzi, ma si guarderà anche al fair play e alle qualità umane come la collaborazione con i compagni, la leadership positiva, il rispetto per l’avversario e gli arbitri e l’impegno personale, sia sul parquet che fuori. La competizione inizierà questo fine settimana e proseguirà fino al termine dei campionati. Il premio consiste in un rimborso per la quota di iscrizione a un camp estivo di pallacanestro o per l’acquisto di articoli per l’attività sportiva. L’importo sarà di 500 euro ciascuno per i vincitori delle categorie maschile e femminile; 300 euro ciascuno per i secondi e 200 euro ciascuno per i terzi. Sono coinvolte tutte le squadre della categoria Under 15 della provincia.

Per votare on line è necessario registrarsi sul sito www.amicidellapallacanestrolucca.it. Dopo aver attivato il proprio account, si potrà andare nella sezione "Under 15 Contest". Ci sarà anche il voto degli allenatori che potrà influire sull’esito finale.

Mas. Stef.