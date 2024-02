Basket maschile e femminile. Il Versilia ha il primo match point della stagione. La Pfv deve respingere l’assalto del Valdarno

È un turno dall’alto peso specifico quello che attende il Versilia e la Sei Versilia Pfv, rispettivamente nel campionato maschile di Terza Divisione e nel campionato femminile di serie C. Nel torneo maschile, il Versilia ha il primo match point per chiudere in testa la regular season del girone B. Con quattro partite da disputare, i neroarancio hanno 6 lunghezze di vantaggio sulla coppia di inseguitrici: ma Calcinaia ha disputato una partita in più, e quindi potrà al massimo raggiungere i pietrasantini (nel remoto caso in cui le perdano tutte); Fucecchio è invece l’avversario del Versilia in questa 6a giornata di ritorno: in caso di vittoria, dunque, per i pietrasantini arriverebbe la matematica certezza di non poter essere acciuffati di qui alla fine del girone di ritorno. La sfida è in programma nel posticipo di domani, al PalaTommasi di Pietrasanta, al consueto orario domestico delle 18 (arbitra Natucci). Chiudere la pratica già domani sarebbe il coronamento di una stagione molto positiva: dopo la sconfitta con Vicarello alla seconda uscita (3a giornata), il Versilia non ha più perso, infilando una serie positiva (aperta) di dieci vittorie.

Girandola di possibilità aperte anche nel campionato di serie C, dove la Sei Versilia Pfv al momento è prima, tallonata da Valdarno e Prato. Nell’8a giornata di ritorno, le viareggine incrociano le armi proprio con Valdarno, nella sfida anticipata a ieri sera nell’entroterra toscano. In caso di vittoria della Pfv, Valdarno sarebbe tagliata da fuori. Resta invece aperta la pratica con la Cestistica Prato, che oggi ospita Florence e nell’ultima giornata va a Castelfiorentino: ultima giornata in cui la Pfv osserverà il turno di riposo.