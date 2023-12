Basket maschile serie C Gold: successo in casa della seconda. Synergy, bel colpo. Innocenti protagonista

SAN GIOVANNI

Felice fine anno per la Synergy Basket di San Giovanni di coach Stefano Baggiani. La squadra sangiovannese ha messo a segno un gran bel colpo, vincendo contro la Pino Dragons Firenze (62-90), la seconda della classifica che punta alla promozione. Il successo, oltre a rigenerare la fiducia nei ragazzi di Baggiani, ha fatto compiere un significativo passo in avanti verso la salvezza. Era la terza gara del girone di andata (campionato maschile Gold della Toscana), la prossima gara sarà la trasferta di Monsummano, il 10 gennaio alle 21. Leader del torneo è la Mens Sana Siena con 22 punti, seconda la Pino Dragons di Firenze a quota 18. Il roster e tabellino della Synergy: Coppi 19, Messina 3, Girardeschi 5, Bianchi 9, Quaglia 4, Innocenti 25, Rossini 7, Morandini 9, Mancini 9, Boni 0. Soddisfatto Baggiani che comincia a cogliere i frutti del suo lavoro.

"Siamo una squadra giovane e lavoriamo per il futuro, con grande impegno, per costruire la squadra del futuro. Per quest’anno nostro obiettivo è la salvezza, e dare ai nostri tifosi qualche soddisfazione, come la bella vittoria contro la seconda del campionato, appunto il Pino Dragons di Firenze".

Giorgio Grassi