Basket maschile - Settore giovanile: trofeo "Fabbri» a Rimini. Bcl: Santucci nella Regionale

Una bella soddisfazione. Il Comitato regionale Toscano ha convocato Gabriele Santucci del Bcl per partecipare al "Torneo Fabbri", in svolgimento fino al 6 gennaio a Rimini.

La convocazione di Santucci da parte del Comitato Toscano della "Fip" per partecipare ad un importante trofeo come questo ha una duplice valenza: oltre a riconoscerlo come un interessante prospetto per il futuro, è anche un importante riconoscimento che viene fatto al Basketball Club Lucca per l’ottimo lavoro che sta svolgendo con il settore giovanile, diventato sempre più polo attrattivo per molti giovani atleti. Sono complessivamente dieci le squadre del club biancorosso. Dal Bc Lab si prosegue, partendo dal basso, con la Uunder 19 Gold, la Under 19 regionale, collocata sul quarto gradino della classifica, la Under 17 d’Eccellenza, che sta disputando la seconda fase e sta giocando per la conquista della Coppa Toscana.

C’è anche la Under 17 Regionale e una Under 17 iscritta al campionato del "CSI"; una Under 15 Gold, una Undfer 14 Gold, una promettente Under 13 e una più promettente squadra che partecipa al trofeo "Esordienti", seconda in classifica. Poi il minibasket, con oltre 200 bambini.

Al vertice della piramide, la prima squadra, al comando del campionato di serie "B" Interregionale.

M. S.