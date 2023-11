Basket. Matilde Bondeno parte forte con il Progresso

La Matilde Basket Bondeno inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel campionato di Prima Divisione, battendo in volata il Progresso Happy Basket Castel Maggiore al PalaBonini per 74-72 al termine di una partita equilibrata, con diversi ribaltamenti di punteggio e rimasta in bilico fino alla fine. Il primo quarto inizia all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che tirano con percentuali piuttosto alte, scambiandosi diverse volte la leadership nella prima parte del parziale, poi nella seconda parte i bolognesi riescono ad allungare fino al più 6 grazie ad alte percentuali anche da 3 punti. La Matilde Basket rimane a contatto ed il primo quarto si chiude sul 22-26 in favore della compagine ospite.

Il secondo quarto inizia in salita per la formazione matildea, che fatica a trovare il canestro nei primi minuti e l’Happy Basket scappa fino al più 10, sul 22-32. Qui arriva però la reazione della squadra di coach Riccardo Messini, che alza notevolmente il livello dell’intensità difensiva e piazza un parziale di 17-5 che la porta all’intervallo sul più 2, con il punteggio di 39-37.

Nel terzo parziale la Matilde Basket continua a difendere con grande intensità, non concedendo tiri facili alla formazione bolognese e sembra portare l’inerzia della partita dalla sua parte. I bondenesi riescono ad aumentare il vantaggio fino a toccare la doppia cifra sul 52-42, l’Happy Basket rimane a contatto grazie ad una tripla e ad un canestro sul finale del quarto che la fa rimanere sotto la doppia cifra di svantaggio. La Matilde entra così nell’ultimo parziale di serata con un vantaggio di 8 punti, sul 56-48. L’ultimo quarto rimescola nuovamente le carte, l’Happy Basket rientra in partita, i padroni di casa iniziano a faticare soprattutto in attacco con alcune palle perse evitabili ed il punteggio ritorna in equilibrio con i bolognesi che rimettono anche la testa avanti. Nel testa a testa finale i padroni di casa ritornano avanti, risalendo anche a più 4 ed alla fine di una gara equilibratissima possono festeggiare il successo per 74-72, una vittoria sofferta ma importantissima per iniziare nel migliore dei modi la stagione.