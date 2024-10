Basket serie b. Orgoglio Rimadesio. Sfida contro Imola da prima della classe

Su tutti c’è la prestazione di Alessandro Cipolla (nella foto) all’ennesima “doppia doppia“ abbondante stagionale con 21 punti e 15 rimbalzi. Ma non è l’unico. Perché coach Gallazzi parla espressamente di "grande prestazione di squadra, di lotta, di spirito di sacrificio soprattutto a livello difensivo" riferendosi alla vittoria 80-68 nel recupero della seconda giornata contro Casale Monferrato. Due punti che proiettano la Rimadesio addirittura al primo posto del girone A di Serie B Nazionale, condiviso dopo sei turni con Legnano e Lumezzane. L’intrusa? Forse sì, ma la qualità del gioco espressa fin qui da Mazzoleni & C. e la portata delle vittorie (3 su 5 in trasferta) certificano a pieno merito lo status attuale di capolista.

Gallazzi gongola non solo per la classifica ma per i passi avanti della sua squadra. E si parla sempre di difesa, tallone d’Achille delle primissime partite. "Dopo Legnano e a partire da Crema ho visto tante cose positive che ci danno una carica altissima. Si è vista la nostra vera identità", dice il coach che racconta la sfida di mercoledì sera: "Nel primo tempo abbiamo subito tanto la loro fisicità, specie a rimbalzo. Molto meglio nel secondo di tempo. Casale ne ha catturati solo due, abbiamo controllato la lotta sotto canestro e alla fine abbiamo preso il largo anche grazie alla capacità di gestire al meglio i possessi decisivi, trovando buoni tiri". Ma c’è poco tempo per fare festa, domani (20.30) si torna al PalaFitLine contro Imola.

Roberto Sanvito