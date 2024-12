Basket minors. International, un doppio ko

Due stop chiudono il 2024 dell’Easy Car International. Nell’ultima giornata dell’anno solare i biancorossi sono stati battuti 84-80 dai Raggisolaris Academy dopo una prova convincente al cospetto della seconda forza del torneo nonostante un superlativo Gardenghi (28 punti). In precedenza l’Easy Car aveva perso 68-49 anche il recupero con Gaetano Scirea Bertinoro e conclude l’anno all’ultimo posto in classifica, con 6 punti. Dopo la pausa natalizia la squadra di coach Dalpozzo tornerà in campo mercoledì 8 gennaio alle 21:15 in casa del Villanova Basket Tigers. In Dr2 la Grifo ritrova la vittoria dopo tre sconfitte, superando per 71-60 il Faenza Futura in una gara che i biancoblu hanno incanalato fin da subito sui giusti binari. Ritorno in campo lunedì 13 gennaio al PalaRuggi con la Compagnia dell’Albero.