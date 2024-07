Basket. Morgillo rimane all’Halley Matelica: "Resto in una formazione competitiva»

L’Halley Matelica annuncia la prima conferma. È quella di Ivan Morgillo, ala-pivot, classe 1992, 206 centimetri di altezza, arrivato a fine gennaio dopo aver iniziato la stagione alla Gemini Mestre in B nazionale. Il lungo napoletano ha viaggiato a una media di 10,5 punti a partita, dando un importante contributo sotto canestro, grazie alla combinazione di fisicità e pericolosità perimetrale. La sua permanenza sarà una delle pietre angolari su cui la dirigenza partirà per la costruzione di un roster dalle sicure ambizioni. "Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere di restare – spiega Morgillo – sono simili a quelle che mi avevano spinto ad accettare di venire qui sei mesi fa e cioè giocare in una squadra competitiva, che vuole arrivare fino in fondo al campionato. Speriamo in un epilogo migliore rispetto a quello degli ultimi playoff, nei quali gli infortuni ci hanno condizionato pesantemente. Ci riproveremo".

Concetto ribadito anche dal tecnico Tony Trullo: "Vogliamo fare bene, sperando di essere un po’ più fortunati. Ivan in questo contesto è fondamentale perché ci dà una doppia dimensione sotto canestro con le sue abilità sia fronte che spalle a canestro. È stato frenato da qualche acciacco nella scorsa stagione, speriamo che possa avere più continuità: lavoreremo su questo in maniera mirata sin dall’inizio della stagione, ma le sue qualità, tecniche e umane, non si discutono". Soddisfatto Stefano Bruzzechesse, general manager del team: "Ivan è un giocatore che abbiamo voluto fortemente a gennaio e che continuiamo a considerare centrale nella nostra idea di squadra".