Basket Nella “Divisione 1“ turno infrasettimanale. Il CmC di Bertieri all’esame Libertas: "Squadra esperta»

Turno infrasettimanale per il Cmc che questa sera (Dogali, ore 20,30, porte socchiuse) ospita la Libertas Lucca nella gara valida per la settima giornata della “Divisione regionale 1“. "E’ una partita complicata, con una squadra che ha giocatori esperti della categoria, anche se per il momento i risultati sono altalenanti – dice coach Michele Bertieri (nella foto) –. La giocheremo, cercando di imporre la nostra maggiore freschezza e i nostri ritmi".

Il Cmc si presenta al match con 8 punti e la sesta posizione, mentre i lucchesi sono decimi con 6 punti. Della sconfitta nel derby Bertieri non fa drammi: "Non c’è niente da recriminare, è stato rispettato il pronostico tra una squadra con giocatori già fatti ed esperti e la nostra che è votata al futuro, che sta mettendo le basi per i prossimi anni. Abbiamo provato a mettere i nostri ritmi ma loro sono fisicamente superiori e noi abbiamo sofferto l’assenza di Suriano".

E’ andata meglio a Cerreto Guidi dove il Cmc è tornato a sorridere: "Abbiamo avuto una buona tenuta, sia nell’intensità che nella tattica, siamo stati concentrati fin dall’inizio, li abbiamo impegnati in difesa e abbiamo fatto saltare le loro percentuali al tiro – continua Bertieri –. Ci eravamo allenati bene e in partita abbiamo ritrovato Tealdi e Suriano. Sono entrati tutti i 12 giocatori a disposizione e tutti hanno dimostrato di poter giocare".

ma.mu.