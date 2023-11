Basket Nella “Divisione regionale 1“. Audax, coach Cristelli inquadra Lucca: "Forti fisicamente»

"La partita non è semplice, Lucca è una squadra fisica che era partita male ma che si è subito ripresa, noi invece dobbiamo giocare ogni gara come se fosse una finale perchè questo è un campionato dove tutti possono vincere con tutti e noi non guardiano chi ha vinto contro chi". Così Andrea Cristelli (nella foto), l’allenatore dell’Audax, parla del match di questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) contro la Libertas dell’ex Servadio, valido per la sesta giornata del campionato di divisione regionale 1. "Speriamo di non avere i buchi che abbiamo avuto domenica scorsa" continua Cristelli facendo riferimento all’incredibile blach out (parziale 0-15) della sua squadra nel quarto tempino della gara con il Donoratico.

Per oggi il coach apuano dovrà rinunciare all’ala Castigliego per impegni di lavoro, e all’altra ala Bianchini alle prese con problemi fisici e che, molto probabilmente, per preacauzione sarà in panchina solo per onor di firma. Causa allerta meteo, giovedì l’Audax non ha giocato il derby con i Legends, ma Cristelli non ne fa un problema: "È indifferente, in squadra abbiamo qualche acciaccato e questo ci permette di provare a recuperare meglio". Con quattro partite giocate (2 vittorie e 2 sconfitte) Lucca è al quinto posto, mentre con lo stesso bilancio l’Audax è ottava, anche se entrambe hanno 4 punti.

