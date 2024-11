Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends di Fiorani trionfano nel derby e agganciano il CmC

Quinta giornata della “Divisione regionale 1“ tutta favorevole ai Legends che vincono il derby di basket con il Cmc (prima stracittadina della stagione e prima nella storia del basket carrarese tra due squadre che ad oggi avevano sempre militato in campionati diversi), raggiungono i biancocelesti a quota 6 punti in classifica e li sorpassano in virtù del risultato dello scontro diretto. Giocata in equilibrio nella prima parte, la partita è girata a favore dei gialloviola nella seconda parte, quando è venuta fuori la maggiore esperienza della squadra di coach Antonio Fiorani (con tanti ex in campo), mentre quella di coach Michele Bertieri, pur sorretta dalla gran parte del pubblico, ha pagato l’ardore della giovane età, peccando nel finale di qualche ingenuità e anche di un gioco eccessivamente individuale dove è venuto meno quello di squadra. Per i Legends si tratta di due punti pesanti che rimettono in moto la classifica dopo due stop consecutivi, per il Cmc uno stop che non crea drammi e che fornisce importanti indicazioni per la crescita del gruppo.

La classifica: Pescia e Calcinaia 10; Montemurlo e Rosignano 8; Cerretese, Lucca Sky Walkers, Legends Carrara, Valdicornia e CM Carrara 6; Libertas Lucca, Castelfranco e Donoratico 4; Viareggio 2; Pistoia, Monsummano e Invictus Livorno 0.

ma.mu.

Nella foto, l’ala del CmC Marco Malcontenti