Basket Nella Divisione regionale 1. Recupero vincente per il Cm Carrara. Battuto l’Invictus

Cm Carrara

69

Invictus Livorno

66

CM CARRARA: Peselli, Suriano 15, Sessa 9, Campi 12, Mancini 2, Malcontenti, De Angeli 4, Tonelli 4, Tealdi 18, Orsini 5 (Argiolas, Cucurnia, n.e.).

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 2, Bandini 6, Santini, Pappalardo 5, Vicenzini 11, Botta 3, Mele 14, Ghignola, Di Dato 2, Cucciolini 4, D’Attilio 19 (Fabiani n.e.).

Arbitri: Marini di Pisa e Borrini di Lastra a Signa

Parziali: 26-20, 39-30, 56-47.

CARRARA – Avvio di campionato felice per il Cmc che nel recupero della prima giornata del campionato di Divisione regionale 1, ha la meglio sui livornesi dell’Invictus al termina di una gara controllata per 40 minuti. Temuta alla vigilia (la squadra labronica conosce meglio la categoria ed è considerata una formazione outsider) per i biancocelesti di coach Michele Bertieri la partita si mette bene fin dal primo quarto, chiuso sul +6.

Nella seconda frazione i locali allungano spinti dai canestri di Suriano (nella foto) e Tealdi e all’intervallo è +9 (parziale 13-10). Al rientro, in campo regna il perfetto equilibrio (parziale terza frazione 17-17) e dopo mezz’ora di gioco è sempre +9 per il Cmc. Nell’ultimo tempino gli ospiti spingono per recuperare (parziale 13-19) ma i biancocelesti stringono i denti e chiudono a +3. Basse le percentuali al tiro da sotto con un 19/46 (41,3) e dalla distanza con 4/19 (21,1), bassissima nei tiri liberi con un 19/46 (41,3).

ma.mu.