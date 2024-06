Basket: novità tra i coach. Baroni resta alla Bmr. Boni lascia Novellara. Bellezza a Canossa

Primi movimenti in panchina nel mercato delle minors. La Bmr Basket 2000, dopo la promozione in B Interregionale, ripartirà da coach Alberto Baroni: una scelta che privilegia la continuità dopo la bella vittoria nella finale contro i Baskers Forlimpopoli. Era nell’aria, invece, il divorzio tra la Pallacanestro Novellara e Guido Boni (foto): il tecnico modenese lascia dopo 6 stagioni, dopo aver messo in archivio la salvezza in Serie C dopo il triangolare playout con Correggio e CVD Casalecchio. "Dopo una intensa collaborazione - fanno sapere dalla società della Bassa - risulta quasi naturale ricercare, reciprocamente, nuovi stimoli e nuove collaborazioni. I nostri percorsi prenderanno quindi direzioni diverse mantenendo alti i valori e le relazioni impostate in questo tempo di stretta e proficua collaborazione. A Guido, con tutto il rispetto che si è guadagnato a Novellara, va il nostro più sincero in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e non solo".

In Divisione Regionale 2, infine, Davide Bellezza, ex Icare Cavriago, riparte dalle Gazze Canossa, grandi deluse dell’ultima stagione; prende il posto di Alberto Vacondio, che si accasa a Sant’Ilario.