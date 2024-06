Basket playoff serie C, gara2. Baskérs indomiti e implacabili:. Reggio ko, la finale va alla bella

Chemifarma Baskérs

82

Basket 2000 reggio

68

BASKÉRS: Benedetti 8, Brighi A. 17, Ruscelli 1, Rossi 14, Naldini, Grassi 8, Brighi L. 8, Lazzari, Bracci 13, Dell’Omo 13, Farabegoli, Palazzi. All. Tumidei.

BASKET 2000: Soncini M., Alberione 21, Dias 9, Paparella 6, Defant 3, Martelli, Amadio 4, Lusetti 13, Soncini L. ne, Maramotti, Caroli 12. All. Baroni.

Parziali: 19-16; 38-32; 58-46.

È un tripudio Baskérs in gara2, davanti a un PalaDimensioneVending da tutto esaurito (500 presenti): al termine di un match sempre comandato i galletti vincono e portano alla bella la finale per la in B interregionale.

L’avvio è tutto di marca reggiana: grazie ad alcune rubate e a un solido Lusetti, dopo 2’ il tabellone recita 2-8, obbligando coach Tumidei a chiamare timeout. E la reazione dei forlimpopolesi non si fa attendere: la pressione difensiva sale, l’attacco comincia a girare, così è controbreak: 9-8 al 4’. Per tutto il resto del primo quarto Forlimpopoli tiene il naso avanti, mostrando buone cose soprattutto in attacco e il secondo parziale non sembra cambiare spartito: Reggio segna tanto dalla lunetta, approfittando del prematuro bonus esaurito dai padroni di casa, mentre dall’altra parte sono Grassi e Dell’Omo a togliere le castagne dal fuoco a più riprese. Nel miglior momento dei Baskérs, un canestrissimo di Alberione riporta gli ospiti sul -1 al 17’, ma gli artusiani ribattono con la tripla di Benedetti. L’equilibrio non si rompe fino all’intervallo, quando un siluro da 9 metri di Antonio Brighi vale il 38-32 alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo, due folate di Lorenzo Brighi danno il massimo vantaggio ai padroni di casa (42-32), poi il numero 10 biancorosso esce dal match per un colpo al naso, viene comminato un tecnico alla panchina, ma il controllo del match dei Baskérs resta totale. Ai tentativi di rientro degli ospiti, la risposta arriva sempre puntuale con Rossi, con Bracci, ogni volta con un diverso protagonista. A inizio ultimo quarto il disperato assalto dei reggiani, che al 32’ con un siluro di Paparella si portano sul 58-53 firmando un break di 7-0 che pare riaprire la contesa. Ma i Baskérs rispondono ancora presenti, con Antonio Brighi: prima prende sfondamento facendo uscire dal match Lusetti, poi dall’arco sigla il 76-60 che virtualmente chiude la sfida, mandando tutti alla decisiva gara3 sabato a Reggio Emilia.

Valerio Rustignoli