Basket regionale. Landini Lerici riceve l’Auxilium Genova

Confronto che potrebbe essere fondamentale per la Gino Landini Lerici oggi alle ore 18 a Montepertico, nella 1ª giornata del girone di ritorno della poule promozione della Divisione Regionale 1. I biancorossi ospitano infatti quella Pgs Auxilium di Genova con cui spartiscono la seconda posizione a 4 punti dalla capolista Tigullio S. Margherita, insieme a Next Step Rapallo e Aurora Chiavari. Fuori tra i lericini Maccari e Leonardo Gaspani; in forse capitan Putti. Cogoleto-Aurora, Next Step-Pegli e Tigullio-Loano le altre partite del turno. In poule salvezza, il Follo ha perso 77-56 nell’anticipo di metà settimana con la Juvenilia a Varazze, in compenso i follesi si stanno togliendo non poche soddisfazioni con l’under 19.

In Divisione Regionale 2, la capoclassifica Canaletto ospitava ieri sera la All About Basket Genova, mentre oggi la Golfo dei Poeti (terza dietro alla My Basket Genova A) riceve alle 18 il Centro Sestri Levante. Questi gli altri incontri in programma nella 5ª giornata di ritorno nel girone di levante: Aurora-Villaggio Chiavari, Pontremolese-Pro Recco, Santa Caterina Ge-Futura Genova.