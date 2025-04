Basket: San Severo supera Chiusi con un Bugatti da 28 punti

CHIUSI 68SAN SEVERO 81

CHIUSI: Longetti Sim., Criconia, Ceparano, Renzi 14, Longetti Sam., Fall 4, Chapelli 12, Fazioli 5, Ius 2, Gravaghi 8, Raffaelli 8, Rasio 14. All. Zanco.

SAN SEVERO: Mobio 6, Bandini 2, Cane 12, Pellicano 3, Abati Toure 12, Petrushevski D., Gherardini 11, Igbanugo 7, Petrushevski G., Bugatti 28. All. Bernardi.

Arbitri: Silvestri, Correale.Parziali: 21-15, 37-43, 55-61.

CHIUSI - Serata amara per la San Giobbe Chiusi, sconfitta a domicilio da San Severo. La formazione pugliese, lanciata in orbita dal colpaccio di domenica scorsa contro la capolista Roseto, si sistema dopo un primo quarto difficile, opera il sorpasso e poi tiene a bada ogni tentativo di rimonta lacustre, gestendo con freddezza nel finale il tentativo di rimonta biancorossa. Per i Bulls un ko inatteso che non pregiudica, per il momento, l’ottava posizione, utile per avere il vantaggio del fattore campo nel play-in, ma che la mette a repentaglio.

Zanco ottiene poco dai suoi esterni titolari Criconia e Ceparano, entrambi fermi a zero punti realizzati; non bastano un Renzi da doppia doppia (14 punti e 11 rimbalzi) e l’ottimo contributo di Chapelli per contrastare la formazione ospite, trascinata da un Bugatti praticamente perfetto, autore di ventotto punti in ventinove minuti. Chiusi parte bene, con un parziale di 8-2 prova ad allungare le mani sulla partita. A due minuti dal termine del primo periodo il tabellone scrive +8 (17-9), ma le avvisaglie della rimonta ospite iniziano a concretizzarsi, tanto che nel parziale successivo riescono a mettere la testa avanti sul 26-25. Chapelli è l’uomo più caldo in questo frangente di partita, i Bulls tornano avanti, poi però Bugatti alza il tono e guida i suoi al +6 con cui si va all’intervallo. Ci si aspetta una reazione biancorossa in avvio di secondo tempo, invece un parziale di 10-0 proietta la squadra di Bernardi sul 53-37. È sempre Chapelli che si prende per mano la squadra, con cinque punti consecutivi prova a riportare i suoi a contatto. Renzi a segno per il -4 (50-54), San Severo di nuovo a +11 grazie alla tripla di Mobio.

Quarto periodo in cui Chiusi si gioca il tutto per tutto: bene Gravaghi, suo il canestro che vale il -3 (65-68); la rimonta non si concretizza, perché dopo un errore in attacco San Severo replica con una tripla di Igbanugo che restituisce il +6 ai suoi. San Severo si porta a +9, Renzi accorcia con due liberi ma Bugatti, assoluto mvp del match, sigla il canestro che vale la salvezza matematica per la sua squadra. San Severo esulta, Chiusi si lecca le ferite.