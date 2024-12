Basket. Sconfitta amara per il Vela. Cade di un punto a Castelfranco

Castelfranco Frogs

66

Vela Viareggio

65

CASTELFRANCO FROGS: Mancini 2, Castellacci 4, Casini 4, Vallini 3, Toni 6, Masotti 2, Conti 13, Giungato 7, Giusti 15, Pinzani 10. Ermelani. All. Innocenti.

Vela Viareggio: Spilotro 2, Spinelli 8, Albizzi 5, Mori 7, Lopes Siera 5, Bo 12, Bertuccelli 3, Ghiselli 8, Nieri, Romani, Biagiotti 15. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Cornacchini di Follonica e Zucchini di Grosseto.

Note: parziali di 15-17; 34-34, 54-50 e 66-65.

CASTELFRANCO – Per un solo punto in quel di Castelfranco è andata male al Vela dopo un incontro giocato alla pari e addirittura in buona parte condotto. Insomma, una partita sempre incerta che il destino ha deciso di far vincere ai padroni di casa solo all’ultimo quando, poco prima della sirena finale sotto di due (64-65), sono riusciti a realizzare entrambi i tiri liberi del sorpasso e inevitabilmente della vittoria.

Primo quarto con i viareggini nettamente in evidenza che terminano avanti (15-17) e che poi, tra alti e bassi, riescono ad andare al riposo in parità sul 34-34. Partita ancora tutta da giocare ed al ritorno in campo dopo qualche minuto, grazie a Bo in giornata particolare, gli uomini di Bonuccelli arrivano a condurre anche se il mpunteggio rimane altalenante. Solo quando il trentesimo minuto di gioco sta per mscoccare il Castelfranco torna decisamente avanti grazie alla precisione nei tiri mliberi (54-50), quella precisione, ahimè, mancata al Vela che al termine pagherà a caro prezzo i suoi 17 sbagliati.

Eraldo Di Simo