Basket serie A1 femminile. E-Work, Villafranca non va presa sotto gamba. Seletti: "Dovremo essere meno arrembanti»

Altro che pronostici estivi. E-Work e Alpo Villafranca dovevano essere le cenerentole del campionato, le maggiori candidate alla retrocessione e invece il campo sta dicendo il contrario. Le due formazioni sono tra le più belle realtà di inizio stagione ed infatti alle 18 al PalaBubani andrà in scena una gara di sicuro divertente, e dalla grandissima importanza perché in palio ci saranno punti pesanti per la salvezza. Proprio come Faenza, Alpo ha mostrato di avere grande forza nel collettivo, una unione che le ha permesso di non risentire dello storico debutto nella massima serie, vincendo all’esordio con Battipaglia e perdendo con onore contro le corazzate Campobasso e Venezia. Le venete si presenteranno al PalaBubani dopo una settimana di sosta a causa del turno di riposo e riavranno la playmaker Moriconi, ottima tiratrice, ma dovranno con tutta probabilità rinunciare alla guardia Rosignoli. "Villafranca è una delle squadre nella nostra fascia – afferma coach Paolo Seletti (foto Tedioli) – e sta disputando un buon campionato, dimostrando di essersi adattata molto bene all’A1. Ha vinto con Battipaglia e con Campobasso e Venezia se l’è giocata a testa alta nonostante le sconfitte a dimostrazione che ha grande entusiasmo ed energia. Ha dieci giocatrici nelle rotazioni dove spiccano la play Moriconi, la guardia Frustaci e la pivot Mathis, che viaggia a 15 punti di media. Le altre giocatrici, tra le quali ci sono Parmesani e le ex Soglia e Spinelli, danno tutte un ottimo contributo, facendosi sempre trovare pronte". L’atteggiamento sarà la chiave del match e l’E-Work dovrà mostrare la stessa mentalità che ha fatto vedere a Schio nel primo tempo. "Villafranca deve essere affrontata con la giusta attenzione, perché se riesce a giocare la sua pallacanestro impostando i ritmi a lei congeniali, sarà dura vincere. Dobbiamo quindi essere più ordinati e meno arrembanti rispetto al solito, facendoci maggiormente valere a rimbalzo, perché nelle ultime giornate abbiamo sofferto sotto canestro. Stiamo lavorando bene e siamo in crescita, ma oggi dobbiamo essere bravi ad affrontare una partita difficile, dove bisognerà pareggiare l’energia delle nostre avversarie, ma essere anche lucidi e razionali per non giocare troppo a viso aperto".

l.d.f.