L’Enic Pino è troppo forte. Dragons, sconfitta amara

Niente da fare per i Dragons che sono scesi nella tana dell’Enic Pino Firenze. Infatti, alla fine, i fiorentini si impongono di misura per 73-68 e restano a punteggio pieno in testa alla classifica di serie C, lasciando i pratesi a quota 4 punti, in zona podio. Rossoblù che iniziano bene. Prato prova a scappare con le triple di Smecca, Berni e il doppio canestro da tre di Manfredini (13-19 al 7’, con time-out richiesto da Miniati).

Firenze adegua la difesa sul perimetro. Staino e Banchelli entrano in campo nel finale di primo quarto che termina 17-19.

La gara è molto fisica, i Dragons si fanno rispettare nell’area colorata e riescono ad andar via molto bene in contropiede, con Manfredini grande protagonista in attacco.

Marini si fa male, cadendo sulla caviglia, e alle soglie dell’intervallo lungo deve lasciare il parquet.

La situazione falli non è buona: Magni va al riposo con tre infrazioni e con i Dragons avanti di due (34-36). Dionisi al rientro in campo dopo la sosta lunga prende per mano l’Enic Pino Firenze, ma la pazienza in attacco dei Dragons premia Salvadori che realizza da tre (38-41 al 22’).

Gli errori in attacco poi penalizzano ulteriormente i pratesi: un black-out che consente a Pino di mettere la freccia del sorpasso (42-41) e di allungare dopo un anti-sportivo fischiato a Bruni arrivando avanti alla terza sirena (51-49).

Al rientro in campo, Berni piazza la tripla del controsorpasso (51-52) e in difesa i Dragons limitano bene Forzieri. Firenze fatica a tenere Bruni.

La percentuale al tiro dei lanieri si abbassa, però, proprio nel momento decisivo della gara con i fiorentini, mentre Lonati dall’altra parte mette dentro la tripla del pareggio (56-56).

sigla una azione da tre punti (canestro e fallo) e le proteste di Magni originano un tecnico che permette al Pino di andare sul 62-58 grazie ad un’altra tripla di Marotta.

Santin in campo aperto poi va segnare il 66-60 che fa partire i titoli di coda a 120’’ dalla sirena finale.

Questo, poi, il risultato finale: 73-68.

Ecco il tabellino Dragons: Manfredini 12, Marini 2, Iardella 8, Banchelli 2, Magni 10, Staino 5, Berni 9, Smecca 3, Salvadori 9, Bruni 8, Settesoldi ne, Torrini ne. Coach: Pinelli (foto).

L.M.