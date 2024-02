Basket Serie A2 femminile. Colpaccio Cestistica, Broni travolto nel finale

Logiman Broni

58

Cestistica Spezzina

71

(23-18, 39-35, 54-50, 58-71)

LOGIMAN BRONI: Moroni 14, Molnar 9, Ianezic 11, Policari 4, De Pasquale 7, Grassia V., Bonvecchio 2, Labanca 2, Coser 9. All. Magagnoli

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 15, Cappellotto 2, Templari 4, Baldassarre 7, Moretti 9, Carraro 2, Favre 25, Guzzoni 7. N.e. Castelli, Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini.

Arbitri: Giovagnini e Caneva.

BRONI (Pavia) – Con uno sprint finale da urlo la Cestistica Spezzina espugna con pieno merito il difficile parquet della Logiman Broni per 58-71, ribaltando l’esito del match nel quarto tempino vinto con un netto 21-4. Spezia sempre sotto nel punteggio al termine delle prime tre frazioni, pur tenendo testa alle avversarie quarte in classifica. Nell’ultimo quarto la situazione si ribalta completamente: Spezia alza l’intensità in difesa e tiene Broni a soli 4 punti segnati, mandandone a referto 21. La partita cambia completamente volto e se prima era Broni ad avere dalla sua l’inerzia del match, alla fine sono le spezzine a portare a casa meritatamente i due punti. Ottima prova di Lea Favre, top scorer con 25 punti e 8 rimbalzi (5 offensivi), mentre Silvia Colognesi disputa una partita da 15 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.

Risultati: Carugate-Costa Masnaga 52-72, Selargius-Basket Roma 62-49, Stella Azzurra- Giussano rinviata, Derthona-Torino 69-46, MantovAgricoltura- Empoli 63-74, Moncalieri-San Giovanni Valdarno 44-53.

Classifica: Derthona 38, Costa Masnaga 32, San Giovanni Valdarno 32, Broni 26, Selargius 26, MantovAgricoltura 24, Empoli 22, Giussano 20, Cestistica Spezzina 18, Torino 14, Basket Roma 10, Carugate 8, Stella Azzurra Roma e Moncalieri 4.

(Stella Azzurra e Giussano una partita in meno)