Basket Serie A2 femminile. Giussano, l’orgoglio non basta per la rimonta. Selargius passeggia sulle Foxes e il piatto piange

Turno casalingo negativo per il Giussano, che ha perso per 56-62 contro Selargius. Le foxes sono piombate fino al -21 prima di entrare in partita e andare vicino al successo a lungo insperato. "Le nostre avversarie nel primo tempo hanno avuto percentuali irreali al tiro da tre punti e sono scappate avanti di 12 lunghezze all’intervallo - spiega coach Dario Aramini - nel terzo tempino è andata ancora peggio perché la formazione sarda si è portata sul +21, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. A quel punto la gara ha cambiato faccia, siamo cresciute notevolmente in difesa, giocando in maniera attenta e aggressiva". Non è bastato. "Abbiamo ridotto il gap fino al -2, ma Ceccarelli con cinque punti consecutivi ha chiuso il discorso". Fondamentale nella rimonta la prova di energia di Greta Ramon e gli sforzi di Ilaria Bernardi e Sophia Lussignoli, affiancate da una Marianna Zanetti finalmente intraprendente. "Non è bastato perché il divario era troppo ampio".

Antonella Galimberti