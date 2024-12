Sella, la firma di Devoe. Ma è ancora emergenza

La Sella ufficializza Gabe Devoe e mette nel mirino la sfida con Avellino, recupero della 12° giornata fissato per domani sera alla Baltur Arena con palla a due alle 20,30. Una trattativa in piedi da giorni e messa nero su bianco nel weekend, l’ultimo da giocatore della Benedetto di Terry Henderson - che lascia la truppa biancorossa con un season high da 18 punti segnati a Verona, ma con tante e troppe incognite sul suo rendimento - per il quale si cercherà una collocazione. Arriva tramite Orzinuovi Devoe, con alle spalle in stagione 14 gare giocate a 14.8 punti di media, conditi da 3 assist e 2 rimbalzi (dopo i quasi 19 medi segnati nell’ultima serie playoff disputata con la maglia di Verona), nei quali figurano anche i 12 realizzati contro la Benedetto il 6 ottobre scorso nel successo al fotofinish 86-84 degli orceani. Salutato coach Franco Ciani, il 29enne originario del North Carolina, tesserato entro i limiti nella mattinata di ieri, sarà già a disposizione di Di Paolantonio per la sfida di domani a Cento. "Siamo indubbiamente contenti per il suo arrivo – ha detto il gm Nicolai –, che è stato reso possibile soltanto grazie al lavoro e agli sforzi importanti fatti dalla società. E’ la figura che ci serviva per darci quella scossa e quella spinta in più per migliorare la nostra classifica e continuare a lottare per i nostri obbiettivi. E ci tengo ringraziare particolarmente il presidente Fava, e tutto il direttivo, per quella che è stata una trattativa per nulla scontata, sia nei modi che nei tempi. Gabe è carichissimo e soprattutto è una persona positiva, caratteristiche di cui abbiamo un necessario bisogno visto il momento che stiamo attraversando". E l’arrivo dell’ex, tra le altre, dell’Assigeco, più varie esperienze tra Polonia, Francia, Ucraina e Lituania, cade a pennello, vista la prolungata assenza di Delfino (out sicuramente con Avellino e domenica con Nardò), alla quale si aggiunge quella di Sperduto, assente sabato a Verona e, molto probabilmente, anche nelle prossime partite, a causa del colpo alla schiena di cui è stato vittima nella gara contro Cividale. Una Sella quindi nuovamente incerottata, ma obbligata a fare punti per tornare ad allontanare l’ultimo posto in classifica.

Giovanni Poggi