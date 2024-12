Dragons, è ancora festa. Battuto anche Cus Pisa

Arriva la sesta vittoria consecutiva per i Dragons in serie C maschile. I rossoblù fortificano la seconda posizione in classifica, sempre con 4 punti di distanza dalla capolista Montevarchi, ancora a punteggio pieno dopo la vittoria sul parquet della Sancat, imponendosi per 73-54 contro un ostico Cus Pisa. Prato parte bene e costringe Pisa a rimanere a zero fino al 4’ (canestro di Burgalassi, 8-2). Il primo quarto termina 17-13 grazie ad un buon finale di frazione. La tripla di Iardella e il canestro di Marini portano i lanieri sul 25-15 al 13’30’’. Prato però concede qualcosa ai rimbalzi a Cus Pisa che torna in partita sul 29-29 a 40’’ dall’intervallo lungo. Sulla sirena arriva addirittura una tripla clamorosa del solito Ciano da ben oltre centrocampo che scava il primo sorpasso pisano (29-32). Al rientro in campo dagli spogliatoi ripresa Magni firma una azione da tre punti e pareggia i conti. Prato chiude il terzo quarto sul 47-40, lasciando solo 8 punti alla formazione universitaria. Nell’ultimo quarto i lanieri vanno via sul velluto. Finisce 73-54 con 18/38 da due, 8/17 da tre e 13/18 ai liberi, con 30 rimbalzi totali e 8 assist per i Dragons. Domenica prossima, nuovo impegno sempre alle Toscanini ma in versione ‘esterna’ nel derby contro la Union Basket Prato. Ecco il tabellino Dragons: Manfredini 16, Marini 2, Iardella 19, Banchelli, Magni 15, Staino, Berni 4, Smecca, Salvadori 10, Torrini, Pacini 4, Settesoldi 3.

L.M.