Basket serie a2. La delusione del gm Nicolai:: "Non ci sono alibi per partite così»

"Approcciata male e persa altrettanto malamente, e le assenze, seppur significative, non c’entrano nulla: non esistono alibi per una partita così". Non fanno una piega le parole del gm Nicolai all’indomani dei brutti 40 minuti offerti contro Vigevano, in quello che sarebbe potuto essere un primo crocevia significativo per la stagione della Sella. Niente di tutto ciò invece, ma una partita passata ad inseguire tra palle perse, percentuali fiacche e un approccio troppo molle per pensare di competere alla pari degli avversari. "Loro hanno giocato col coltello tra i denti e senza nulla da perdere, cosa che avremmo dovuto fare anche noi. Questa volta, a differenza dei precedenti scontri diretti, abbiamo perso una grossa occasione, soprattutto per allungare su di loro in classifica: ora, con un -15 da ribaltare, al ritorno, sarà ancora più difficile, visti anche i pochi punti nelle mani che oggi abbiamo a disposizione. E’ vero che si tratta di una sola partita e non di un campionato intero, ma occorre mettersi a lavorare duramente adesso, a testa bassa". Domenica l’ultima di andata a Milano, da affrontare con altre modalità. "Dobbiamo dare tutti il nostro meglio, punto e basta: una piazza come Cento non merita prestazioni del genere. Mercato? – conclude –. Siamo sempre sull’attenti, come tutti, ma interverremo soltanto per qualcuno che farà al caso nostro".

g.p.